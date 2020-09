El Comú acorda suspendre la Fira d’Andorra la Vella a causa de la situació sanitària

La cònsol major, Conxita Marsol, ha informat durant la sessió de Consell de Comú celebrada aquesta tarda de la suspensió de la Fira d’Andorra la Vella que s’havia de celebrar entre el 23 i el 25 d’octubre a causa de la pandèmia sanitària. L’anul·lació de l’edició d’enguany es pren per prudència i un mes abans que tingui lloc un dels esdeveniments més multitudinaris de l’any al país en un moment que les autoritats sanitàries recomanen especialment evitar la socialització i les concentracions de persones arran de la proliferació de casos de la COVID-19. Prendre la decisió amb antelació permet, a més, evitar una despesa al Comú i als expositors, a qui es contactarà en les properes hores.

Durant la sessió de Consell de Comú d’avui s’ha modificat l’ordinació que regula el règim intern de l’Institut de Música amb l’objectiu d’introduir millores en el funcionament, com per exemple que el claustre de professors serà l’encarregat de triar el cap d’estudis a través d’una votació. Els propers dies els professors interessats podran presentar les candidatures. Ho ha detallat el conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri, que hi ha afegit que es canvia l’organigrama de l’Institut de Música per introduir la figura del coordinador que dirigirà l’entitat per dotar-la de més autonomia.

Entre altres acords adoptats avui, el Consell de Comú ha adjudicat el concurs de lloguer dels llums de Nadal per als propers 4 anys per un import de 148.000 euros l’any, alhora que s’ha donat llum verd a diverses modificacions del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUPAV).

Liquidació del primer semestre de l’any

D’altra banda, també s’ha informat de la liquidació pressupostària del primer semestre de l’any. Els ingressos, a 30 de juny, eren de 23,8 milions d’euros (el 45% del previst per tot l’any) i les despeses ascendien a 15,9 milions d’euros (el 30%). L’endeutament s’ha reduït fins 65,98 del límit permès per llei, que és del 200% de la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys. El deute del Comú al final del segon trimestre és de 28,7 milions.