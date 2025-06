El Cerdanya Film Festival promou un cicle de set concerts per a potenciar el binomi entre cinema i música al Pirineu

Un cartell del Cerdanya Film Festival

El Cerdanya Film Festival (CFF), que tindrà lloc del 29 de juliol al 17 d’agost, aposta en la seva 16a edició per promoure la música del cinema. Per això, en el marc del certamen, s’ha promogut un cicle de set concerts, de gèneres i estils diferents, per a potenciar el binomi entre cinema i música al Pirineu. Un tribut a les bandes sonores de Queen, amb el quartet de cordes Barcelona Manfred Quartet, estrenarà el cicle l’1 d’agost. Mentre, el dia 5, l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) protagonitzarà el concert de cambra dedicat a la música del cineasta Stanley Kubrik. Posteriorment, el 10 d’agost oferirà l’actuació ‘Herois del Cinema’, amb un total de 14 músics sobre l’escenari per a homenatjar les bandes sonores del cinema.

Un altre dels concerts programats tindrà lloc el 7 d’agost, en el qual l’organista Juan de la Rubia oferirà diverses improvisacions que posaran la banda sonora a la projecció de la pel·lícula Faust (1926). De fet, el cicle també comptarà amb interpretacions a piano de bandes sonores al carrer i a l’espai ‘photocall’ i un concert de Jazz de Cinema a càrrec d’Eduard Palomares i Fred Fourmond. Finalment, Random posarà el colofó a la programació musical amb un concert el 16 d’agost, en què sonaran els èxits més rellevants de la música del cinema dels anys 80, 90 i 2000, dirigida sobretot al públic més jove.

El director del CFF, Jordi Forcada, ressalta que “la música és part important del cinema i hauria de tenir també lloc al món rural, però l’oferta, malauradament, és limitada, i no hi ha massa accés a aquest tipus d’activitats”. És per això que han apostat per “incorporar activitats que acabin de completar l’experiència que s’ofereix al públic”.

Per la seva banda, el director titular de l’OSV, Xavier Puig, qualifica “d’enriquidora” aquesta trobada amb el CFF i ressalta que els concerts de bandes sonores són part important de la seva programació habitual. “En cinema, hi ha música molt bona que funciona independentment de la pel·lícula i tothom la té molt incorporada per haver-la viscut juntament amb el film”, afegeix.