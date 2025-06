Clàudia Cornella tancarà la temporada del Teler Daurat

Clàudia Cornella, protagonista del proper Teler Daurat. Foto: AndorraDifusió

Clàudia Cornella, experta en lideratge i fundadora de Clàudia Cornella Leadership, serà l’encarregada de tancar la segona temporada del Teler Daurat. Després de gairebé 25 anys en el sector financer, Cornella va decidir emprendre un gir radical en la seva trajectòria per a dedicar-se a la seva veritable passió: ajudar les persones a liderar-se a si mateixes i transformar la seva realitat.

En aquesta entrevista, conduïda per Jessica Rivera, CEO i Cofundadora d’AUMENTIUM, s’abordaran temes com el lideratge autèntic, la presa de decisions valentes, la gestió emocional i com transformar la vida professional amb propòsit. Com en cada edició del Teler Daurat, la participació del públic enriquirà la trobada, convertint l’acte en una experiència única per a emprenedors i professionals. L’entrada és gratuïta.

L’acte es durà a terme el dimecres, 18 de juny, a les 19 hores, a HiveFive Coworking – Planta -1 -, a l’avinguda Dr. Mitjavila, 5, d’Andorra la Vella. Informació i reserves a: https://www.aumentium.com/ca/zonadivulgacio/.