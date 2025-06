L’Alt Urgell se suma a la Setmana Europea de l’Energia amb una jornada formativa sobre certificats d’eficiència

Cartell anunciador de la jornada (CCAU)

Amb motiu de la Setmana Europea de l’Energia, les comarques de Lleida i de l’Alt Pirineu han coordinat una vintena d’activitats per a apropar la transició energètica a la ciutadania, als ens locals i al teixit econòmic. Municipis, entitats i empreses que ja estan implicades en el pas cap a energies renovables exposen les seves experiències amb accions divulgatives, tècniques i de sensibilització.

L’agenda d’activitats l’ha impulsat la Xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica (OCTE) amb el suport de l’ICAEN i la col·laboració de la Diputació de Lleida així com d’ajuntaments, consells comarcals, empreses i entitats, i inclou jornades sobre comunitats energètiques, biogàs, agrovoltaica, certificats d’estalvi energètic, visites tècniques, programacions especials en mitjans de comunicació locals i formació per a professionals.

En el cas de l’Alt Urgell, l’OCTE ha organitzat per al dijous, 12 de juny, una jornada a la sala d’actes del Consell Comarcal, a la Seu d’Urgell, sobre el nou sistema CAE, els certificats d’estalvi energètic, amb el qual es poden monetitzar les actuacions de millora en eficiència energètica que facin tant persones a nivell particular com empreses o ens públics. L’objectiu de tots els actes de la Setmana Europea de l’Energia és continuar treballant per a fer possible un model energètic més just, eficient i adaptat a les realitats locals, on tothom —ens locals, empreses, entitats i ciutadania— hi tingui un paper actiu.

Un dels aspectes destacats d’aquesta edició és la creixent implicació del sector econòmic, especialment en àmbits com l’agroindústria, la valorització de les dejeccions ramaderes i la promoció de solucions energètiques innovadores que connecten desenvolupament econòmic, repte demogràfic i sostenibilitat.

Amb la Setmana de l’Energia es vol demostrar l’aposta per a apropar la informació i les eines de canvi a municipis petits i mitjans, donant protagonisme a iniciatives de proximitat i a l’esforç de tota la xarxa d’entitats implicades en la transició energètica.

Aquí es pot consultar l’agenda completa de tots els actes que es fan arreu de les comarques de Lleida i de l’Alt Pirineu.