El Centre d’Art d’Andorra la Vella acull l’exposició “Gaset Flinch” fins al 12 de juny

L’exposició “Gaset Flinch” recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principis dels anys 90 del segle XX i fins al 2021. Les prop de 70 obres exposades mostren l’evolució de l’obra de l’escultora, una creació que passa per diferents etapes marcades per una clara intenció artística en què el concepte i el material juguen un paper determinant.

La mostra, inaugurada aquest dimarts per part de la ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, acompanyades del cap de Govern, Xavier Espot, així com altres autoritats, es podrà visitar fins el 12 de juny a la Sala d’Exposicions del Govern, situada al Centre d’Art d’Andorra la Vella, al Parc Central.

Des dels seus inicis Judit Gaset treballa la seva obra per sèries. Per tal d’oferir una visió completa, i no només cronològica, les diferents sèries s’han agrupat en tres blocs temàtics: Ea et Alia (‘Ella i els altres éssers’), Geometries simbòliques en ferro i Poètica en gres i refractari, que permetran comprendre l’evolució de l’artista i, alhora, de quina manera, a través de cadascuna d’aquestes sèries, Gaset va plantejant noves formulacions escultòriques.

El primer bloc, Ea et Alia engloba totes les sèries de l’etapa figurativa de Gaset Flinch. Una etapa marcada per analogies i simbolismes en què la fertilitat i la maternitat mostren els anhels i les decepcions de la dona fèrtil, de la dona mare. Dones voluminoses, primitives en estètica, ens deixen entreveure en el seu rostre un cert sentiment de patiment. L’etapa de la maternitat evoluciona cap a la felicitat habitada amb els nounats, la família i els amics. Una nova etapa vital per a l’artista que formula mitjançant escultures on les figures es simplifiquen i on l’expressivitat es realitza en el gest d’abraçades i petons de la sèrie Lligams. Els éssers més propers a l’artista es representen amb analogies de toros, fades i dracs en la sèrie Toros i Fades, tot trencant l’estereotip del toro com a figura de força per ser un toro que plora o que mor d’amor. Les fórmules escultòriques de Lligams i Toros i Fades són majoritàriament cúbiques, i aquestes evolucionen cap als grans tòtems, en què els cubs se superposen un damunt l’altre recreant l’univers de l’artista: els tòtems han estat al llarg del temps un dels elements identificadors de l’obra de Gaset (com ara el de la plaça de la Rotonda, titulat El meu univers). Al final d’aquesta etapa, en la sèrie Arquitectura d’un somni l’artista inicia la inscripció de poemes com ara Salveu-me els ulls de Miquel Martí i Pol. Com explica el mateix poeta: “Recrear un poema amb una escultura és, penso jo, un exercici arriscat que exigeix una complicitat profunda amb el text, un altíssim nivell de rigor ètic i un bon domini de la tècnica expressiva.”

En el segon bloc, Geometries simbòliques en ferro, s’exposen una selecció d’obres que l’artista crea a partir de ferro i acer Corten. Uns materials que treballa per primera vegada per a un treball que va unit a un canvi en el llenguatge plàstic, passant de la figuració d’Ea et alia a l’abstracció conceptual. La resolució escultòrica és fonamenta en grans planxes verticals que configuren torres. D’estètica sòbria i elegant, Gaset Flinch reformula els tòtems incorporant-hi inscripcions geomètriques i abstractes d’una banda, i iniciant els grafismes característics del seu llenguatge plàstic d’altra; tots dos elements ofereixen una mirada al seu univers emocional i intel·lectual. A Geometries simbòliques en ferro pren, però, la fórmula d’obres de gran format, tal com ja havia fet amb Arquitectura d’un somni. I al final, en la seva creació en ferro i acer Corten, l’artista observa, mira el seu entorn i crea Observatoris, en què la màgia del fang pigmentat s’uneix amb el ferro tot construint torres de gran bellesa.

Finalment, el tercer bloc, Poètica en gres i refractari, representa el retorn al modelatge del fang, plantejant ara les obres amb fórmules cilíndriques en què l’artista consolida els grafismes tot esdevenint el seu llenguatge més personal. La paraula ‘t’estimo’, que apareix com una sanefa o desdibuixada com si fos una sopa de lletres, ens deixa entreveure la importància d’aquest mot en la seva vida i en l’univers, reflectit en escales i finestres que obren l’enigma de realitats paral·leles: fletxes, algunes d’elles policromades, ens mostren la tria entre opcions de què disposem a la vida. Els poemes tornen a ser presents en l’obra, especialment en els títols dels haikus, mostrant la sensibilitat de l’artista envers la poesia. El final de Poètica en gres i refractari ens situa a la creació artística dels darrers anys, en què l’artista planteja noves formulacions esfèriques on l’estètica pren el pols a la simbologia dels anys anteriors. Tot, però, sense deixar la màgia simbòlica en tant que l’esfera és el principi, la fi, la natura i l’essència de vida. De fet, el motiu que inspira l’obra més recent de l’escultora és la natura, concretament les fulles d’arbres, amb la fulla d’eucaliptus com a protagonista. Obres molt subtils, tant de petit format com de gran format com ara la nova escultura del Parc central.

Fet i fet, doncs, l’exposició deixa entreveure la contribució cultural i artística que Gaset Flinch ha fet a Andorra i als seus ciutadans. Això s’aprecia no només en les nombroses exposicions en galeries i l’obra que trobem en emplaçaments exteriors del país, sinó també en la gran quantitat d’obres que formen part de col·leccions privades i d’aquelles que formen part del fons d’art del Govern d’Andorra, del de l’Institut d’Estudis Catalans o les del Centre de Recerca matemàtica de Catalunya.

El catàleg que acompanya l’exposició és un recull documental i fotogràfic. El vessant documental integra una part de textos que formen part dels díptics, fulletons, catàlegs i invitacions que les galeries del moment editaven per a les exposicions. El valor de recuperar-los rau en la seva vigència per aplicar-los en la mirada integral, actualitzada, que el Ministeri de Cultura i Esports ofereix ara amb aquesta exposició. Entre altres hi trobarem textos de persones notables del món de l’art com ara Arnau Puig i Josep Maria Cadena. També és un recull fotogràfic de gran valor, amb imatges, entre altres, de Pep Aguareles i Àlex Tena, que han acompanyat l’escultora al llarg dels anys en la seva faceta com a creadora, fotografiant-li les obres. Tot plegat, una riquesa documental cabdal per a l’estudi i la divulgació de l’obra de Judit Gaset, que amb l’edició d’aquest catàleg ens plau compartir amb totes i tots vosaltres.

La comissaria de l’exposició és Carme Soler Castellà. L’horari d’obertura de la mostra és de dimarts tarda a diumenge matí, de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h.