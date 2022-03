El Dia Mundial de la Meteorologia destaca el rol dels serveis en la prevenció de riscos

El Govern ha organitzat aquest dimarts l’acte de celebració del Dia Mundial de la Meteorologia, que ha tingut lloc al Museu de l’electricitat de FEDA. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha obert l’acte, que ha anat seguit de diverses ponències vinculades al lema d’enguany “Alerta avançada i accions primerenques”.

D’aquesta manera es vol donar visibilitat als esforços i evolucions dels serveis meteorològics a l’hora de millorar els sistemes d’avisos meteorològics, així com destacar les tasques dels serveis implicats en la prevenció dels riscos. En aquest sentit, es recorda que la Llei d’impuls a la transició energètica i del canvi climàtic (LITECC), aprovada pel Consell General l’any 2018, atribueix al Servei Meteorològic Nacional les competències per, entre d’altres, proveir informació sobre les previsions i els avisos en matèria de meteorologia i del mantell nival amb la finalitat de vetllar per la seguretat de la ciutadania.

Precisament, es posa en relleu que des del juny del 2021 la informació del Pla d’avisos meteorològics és accessible per a tota la població i es pot consultar a la pàgina web www.meteo.ad. El sistema nacional d’avisos contempla el seguiment de fins a sis fenòmens meteorològics diferents: vent violent, temperatura de l’aire, tempestes, intensitat de pluja, acumulació de pluja i acumulació de neu.