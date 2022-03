El PS proposa que els temporers puguin accedir enguany a una autorització de treball permanent

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, i la consellera general Susanna Vela han presentat les esmenes al projecte de llei qualificada per modificar la Llei qualificada d’immigració, que permetrien a les persones que treballen en règim de temporers puguin seguir treballant durant el 2022.

Les conselleres generals han explicat que, davant de la proposta del Govern, al grup parlamentari socialdemòcrata “no ens satisfà” la fórmula plantejada per resoldre de forma momentània el problema de la manca de personal al sector serveis i que cal donar la possibilitat a que, excepcionalment, el personal de temporer pugui quedar-se al país treballant amb una autorització permanent, inicialment d’un any, i sense atendre als exigents requisits que es vinculen a la quota com són per exemple, l’experiència, etc.

Salazar ha destacat que s’és conscient de la dificultat de trobar gent per a aquests treballs, però que la solució no passa per la successió d’autoritzacions temporals. “Estem convençuts que la dificultat de trobar personal es deu a un context estructural de salaris baixos i d’encariment del preu de la vida, essencialment degut al cost de l’habitatge”, ha manifestat la consellera general.

La presidenta suplent ha manifestat que, des del grup socialdemòcrata, una solució temporal pot ser un aixecament de requisits de la quota per permetre que aquest personal, amb el qual els empresaris estiguin contents, puguin iniciar el tràmit d’autorització permanent. “Perquè succeir tres autoritzacions temporals no acaba de donar al sector les solucions que requereix, els nostres empresaris continuaran tenint dificultats per trobar gent”.

En aquest sentit, Salazar també ha destacat que amb aquesta proposta del Govern, es proposa una solució que esdevé “un pegat” que precaritza el món del treball i que la solució al problema és oferir bones condicions laborals, per tal de tornar a fer atractiva la plaça laboral andorrana.