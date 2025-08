Dutxes de contrast: realment ajuden a tonificar la pell?

Una dona gaudint d’un gratificant dutxa (Belleza Activa)

Encara que puguin semblar una moda passatgera portada pels rituals nòrdics o les influencers del wellness, les dutxes de contrast fa segles que s’empren com a tècnica terapèutica. Alternar dolls d’aigua calenta i freda no sols és un repte per als sentits, també promet beneficis per a la circulació, el sistema immunitari i, segons alguns, fins i tot per a tonificar la pell.

Però, què hi ha de cert en aquesta pràctica? Realment pot ajudar-nos a reafirmar la pell des de casa sense necessitat de cremes miraculoses ni tractaments invasius? En aquest article desgranem l’evidència científica i els consells pràctics sobre una de les tendències més fredes (i calentes) del moment.





Què són exactament les dutxes de contrast?

Les dutxes de contrast consisteixen a alternar l’aigua calenta i la freda durant el bany o la dutxa. Se solen realitzar en cicles d’entre 30 segons i 2 minuts per temperatura, repetint el canvi diverses vegades. L’aigua calenta relaxa els músculs, dilata els vasos sanguinis i promou la sudoració, mentre que l’aigua freda provoca una vasoconstricció immediata, tonificant els teixits i reactivant la circulació.

Aquest joc tèrmic genera una espècie de «gimnàstica vascular» que, segons experts en hidroteràpia, pot millorar l’oxigenació dels teixits i contribuir al drenatge limfàtic, clau en l’eliminació de toxines.





Poden tonificar la pell de veritat?

La resposta curta és sí, però amb matisos. Les dutxes de contrast no substitueixen una rutina d’exercici, una alimentació equilibrada ni una bona cura cosmètica, però sí que poden complementar tots aquests factors. L’estímul tèrmic afavoreix la microcirculació cutània, la qual cosa es tradueix en una pell més oxigenada, lluminosa i amb millor textura.

A més, en ajudar al drenatge i reduir la retenció de líquids, poden oferir un efecte descongestionant que millora visualment zones propenses a la cel·lulitis. No obstant això, el seu efecte refermant és limitat i no miraculós: la constància, la tècnica i el conjunt d’hàbits marcaran la diferència.





Com fer correctament una dutxa de contrast

Per a començar, no fa falta convertir el teu bany en una sauna vikinga. Pots iniciar-te amb canvis suaus de temperatura i augmentar el contrast progressivament. Aquí tens una guia senzilla:

Pas 1: Comença amb aigua tèbia durant 1-2 minuts.

Pas 2: Baixa a aigua freda (sense arribar al gel) durant 30 segons.

Pas 3: Repeteix aquest cicle 3-4 vegades, acabant sempre amb aigua freda.

Pas 4: Seca la teva pell amb una tovallola i aplica una crema refermant o hidratant.

Pots enfocar l’aigua freda especialment en cames, glutis i abdomen si busques tonificar aquestes zones. Evita dutxes de contrast si tens problemes circulatoris importants o sensibilitat extrema al fred.





I què diuen els estudis?

Encara que els estudis científics són limitats, diversos treballs apunten a beneficis reals en la millora de la circulació i el to muscular. Un petit estudi publicat en The Journal of Strength and Conditioning Research va mostrar que les dutxes de contrast poden ajudar a reduir la inflamació i accelerar la recuperació muscular. No obstant això, els efectes sobre la pell encara necessiten més evidència clínica.

El que sí que és cert és que moltes persones reporten una millora en la textura, fermesa i aspecte general de la pell després de diverses setmanes de pràctica regular. També s’associen amb un augment del benestar general, gràcies a l’efecte energitzant que provoca el xoc tèrmic.

En definitiva, les dutxes de contrast no fan miracles, però sí que poden ser un complement eficaç per a estimular la pell i millorar el seu to. Són fàcils d’aplicar, econòmiques i aporten un plus de benestar. I si s’acompanyen de bons productes cosmètics, el seu efecte pot potenciar-se visiblement.





