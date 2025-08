Un dels darrers èxits populars del cinema francès, ‘Misterioso asesinato en la montaña’, de Franck Dubosc, arriba als cinemes en temps estiuenc. Es tracta del tercer llargmetratge de l’actor i cineasta francès després de ‘Sobre ruedas’ (2018)i‘Rumba terapia’ (2022). Aquesta pel·lícula combina comèdia i thriller i està ambientada en un escenari muntanyós, la zona francesa del Jura, explícit en el títol original, ‘Un os al Jura’. Com bé indica també el seu títol original, la presència inesperada d’un os és el desencadenant de tota l’acció quan aquest plantígrad empaita per la muntanya a un grup d’emigrants i el seu guia, que s’estavella caient per un penya-segat. Un os que després provoca un accident a la carretera quan un venedor d’avets de la zona, Michel (Franck Dubosc), envesteix un cotxe a la carretera quan perd el control del seu vehicle matant als dos ocupants.

Després d’aquest pròleg, Michel i la seva dona, Cathy (Laure Calamy), intentaran desfer-se dels cossos per a encobrir l’accident i descobreixen que els dos morts eren traficants de drogues en trobar un botí de dos milions d’euros en una bossa. Quan el cap de policia de la gendarmeria, Roland Bodin (Benoît Poolvoorde), es fa càrrec del complicat i inversemblant cas descobrim que els desconeguts del bosc, ara retinguts a la comissaria, eren passants de droga conxorxats amb els cadàvers del cotxe. A partir d’aquí augmenta encara més l’espiral absurda de morts amb l’arribada de més policies i un gàngster sense escrúpols mentre el matrimoni sapastre ho embolica tot amb la seva malastrugança, i tot en temps de vigílies nadalenques.

Una simpàtica i despreocupada pel·lícula amb bones dosis d’humor i suspens que té un to sempre sorneguer i irònic aconseguint que tant el seu humor com les accions maldestres del matrimoni protagonista evoqui en certa manera l’oscaritzada comèdia negra ‘Fargo’ (1996), dels germans Joel i Ethan Coen. Destaca un repartiment encapçalat per la divertida parella protagonista, Franck Dubosc i Laure Calamy, i on trobem un destacat Benoît Poelvoorde, l’actor de films com ‘Fumar provoca tos’ (2022, Quentin Dupieux), en un nou registre còmic que domina perfectament. El film compta també amb l’actriu Emmanuelle Devos en un paper secundari de mestressa d’un club nocturn eròtic i completen el repartiment, actrius com Joséphine de Meaux en el paper de Florence, la policia sempre constipada ajudant de Roland; Kim Higelin en el rol de la jove Blanche, la filla rebel de Roland; o Anne Le Ny com a comissària encarregada d’escatir la carnisseria final.