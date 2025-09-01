Dues persones detingudes per agredir les seves parelles

El servei de Policia va detenir, dijous passat, dues persones com a presumptes autores de delictes contra la integritat física i moral per haver agredit les seves respectives parelles al domicili. D’una banda, es tracta d’una dona de 53 anys a qui es va arrestar a la tarda a Ordino per haver provocat esgarrapades sagnants al seu company sentimental.
I, per altra banda, també es va arrestar un home de 57 anys a qui es va detenir també dijous, al vespre, a la vila d’Encamp després que fes caure la dona d’una cadira provocant-li un fort cop a la zona lumbar.