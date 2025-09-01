Esteve i Del Rio tanquen la primera part de la pretemporada amb bons resultats a Suècia

Irineu Esteve i Gina del Rio van competir durant el cap de setmana passat a la localitat sueca de Trollhättan en les curses de l’Alliansloppet, corresponents a la Copa del Món de rollerski. Els andorrans van obtenir uns resultats molt positius que confirmen el bon estat de forma i la bona preparació que estan duent a terme aquesta primera part de la pretemporada que tot just acaba.
En la jornada del dissabte, els 48km, Gina del Rio va ser 6a en un gran resultat que la va deixar amb un crono de 2h04.37,2, a només 15,1 segons de la guanyadora, la noruega Magni Smedaas (2h04.22,1). Per la seva part, Irineu Esteve no va finalitzar la cursa en trencar un bastó i prendre la decisió tècnica de parar per a guardar forces per al dia següent.
En la jornada del diumenge, als 15km individuals, tant Esteve com Del Rio van signar sengles top10 en unes curses on el nivell de la participació va ser novament molt alt. Esteve va ser 7è amb un crono de 34.14,2, a 1.16,9 del guanyador, que va ser el suec Alvar Myhlback amb 32.57,3. L’andorrà, a més, es va quedar a 22 segons del podi, que va tancar el també suec Truls Gisselman (+54,4 segons).
Per la seva part, Del Rio va finalitzar 8a amb un temps de 39.39,4, a 1.43,9 de la guanyadora, la sueca Emma Ribom (37.55,5), i també a prop del podi, exactament a 29 segons -el podi el va tancar la noruega Silje Oeyre Slind amb +1.14,9.
Ara l’equip torna a casa per a carregar piles abans de continuar amb la preparació i amb la segona part de la pretemporada. Irineu Esteve viatja a Font Romeu novament, mentre que Gina del Rio ho farà a partir del dia 10 de setembre.
Xabier del Val, director de la secció de fons: “Tant la cursa del dissabte per a la Gina -Irineu va trencar un bastó- com les del diumenge amb els top10 dels dos, crec que la forma física i els resultats que hem obtingut són molt positius tenint en compte el treball fet a Torsby. Això marca el final de la primera part de la pretemporada. Entre els tests d’Oslo i aquests resultats el balanç és bastant positiu i ara toca continuar treballant, recuperar-nos d’aquests esforços i començar amb la segona part de la pretemporada”.