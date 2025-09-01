Extradit el detingut buscat per Xile pel seu presumpte vincle amb el tràfic de drogues i la tinença d’una arma modificada

Aquest dilluns s’ha fet efectiva l’extradició cap a Xile de l’home de 31 anys que la Policia va detenir el passat mes d’abril perquè era objecte d’una ordre internacional de detenció emesa pel Jutjat de Garantia de la Ciutat d’Antofagasta, a Xile, i difosa per INTERPOL. La Policia andorrana ha lliurat el detingut a la Policia xilena, que s’ha desplaçat fins al Principat aquesta tarda i n’ha iniciat el trasllat amb la col·laboració de la Policia Nacional espanyola des de la frontera del riu Runer.
Les autoritats xilenes el buscaven com a investigat en un procés penal relacionat amb delictes vinculats amb el tràfic de drogues i la tinença il·legal d’una arma de fogueig modificada per disparar. El recercaven en el marc d’una investigació que es va iniciar el 2024 per dos homicidis que podrien estar lligats amb un segrest. En el pis presumptament associat amb aquest suposat segrest, la Policia xilena va trobar una gran quantitat de droga i l’arma modificada. Segons els registres, entre les persones que hi vivien hi figurava el detingut extradit aquest dilluns.
L’home va abandonar Xile i, quan les autoritats d’aquest país van comprovar que havia marxat a Espanya, es van posar en contacte amb la Policia Nacional espanyola. El cos de seguretat veí va engegar una investigació que el situaria al Principat i, a través dels canals de cooperació entre els cossos policials, van contactar immediatament amb la Policia andorrana. L’Oficina Central Nacional d’INTERPOL a Andorra va fer totes les verificacions corresponents i el va localitzar. A partir d’aquí, i segons estipula la Llei qualificada d’Extradició, ho va posar en coneixement del ministeri de Justícia i Interior, que ho va traslladar a la Fiscalia perquè pogués ordenar la detenció i el seu trasllat davant de la Justícia.
L’home, considerat per INTERPOL perillós, armat i propens a l’evasió, ha estat ingressat al Centre Penitenciari fins que aquest dilluns se l’ha extradit.