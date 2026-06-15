Dues dones i un home, arrestats per possessió de droga

Pel que fa a altres delictes contra la salut pública, durant el cap de setmana, el servei de Policia ha detingut un home de 29 anys en possessió d’1,1 grams de cocaïna i, per altra banda, també dues dones de 24 i 26 anys amb 1 gram més de la mateixa substància. Prop d’on es trobaven les dues dones, es van localitzar, a terra, altres dos embolcalls amb 1,2 grams més de cocaïna.
Finalment, la Policia va arrestar, diumenge al matí, al Pas de la Casa, un home no resident de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per incomplir una ordre d’expulsió.