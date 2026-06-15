Cinc detinguts per alcoholèmia: un, amb una taxa de 3,18, un altre, per donar positiu també en drogues i incomplir una ordre d’expulsió i, un tercer, per tenir un accident i fugir

El servei de Policia ha detingut, aquest cap de setmana, un conductor de 55 anys que circulava amb una taxa d’alcoholèmia de 3,18. Se’l va controlar a la carretera dels Cortals d’Encamp, diumenge a la tarda, arran de l’avís d’un ciutadà alertant que l’home podia estar conduint en estat d’embriaguesa.
Així mateix, els darrers dies, la Policia ha detingut quatre persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol. La matinada de dissabte a Andorra la Vella, es va controlar un noi de 19 anys amb un positiu de 0,99 i un altre home, de 34 anys, amb una taxa d’1,04 que, a més, es trobava en possessió de 2,5 grams de cocaïna, de 0,6 grams de marihuana i també va donar positiu en la prova de tòxics.
Dissabte a la tarda, a la carretera de la Rabassa, a Sant Julià de Lòria, es va arrestar un altre jove, no resident de 24 anys, que circulava amb una taxa de 0,89 i, a més, s’havia identificat amb una identitat falsa i incomplia una ordre d’expulsió, motiu pel qual també se’l va detenir com a presumpte autor de delictes contra el tràfic jurídic i l’Administració de Justícia.
La matinada de diumenge, a la Massana, es va detenir un altre conductor, de 47 anys, amb una alcoholèmia d’1,66. L’avís el van donar els agents de Circulació de la parròquia després de controlar el conductor, que havia tingut un accident de trànsit de danys materials contra tres piquets de la vorera a l’avinguda Sant Antoni i havia marxat del lloc del sinistre.