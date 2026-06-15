El Govern i Canillo acorden fer la reproducció i reinstal·lació del retaule de Sant Miquel de Prats, del segle XVI

El Govern, a través del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, i el Comú de Canillo han acordat impulsar la reproducció del retaule original del segle XVI atribuït al Mestre de Canillo, que presidia antigament l’altar major de l’església de Sant Miquel de Prats, per a instal·lar-la al seu emplaçament original. Aquest projecte s’ha formalitzat mitjançant un conveni de col·laboració, signat per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i pel cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, per recuperar la coherència visual i simbòlica d’un dels conjunts artístics més destacats del patrimoni cultural andorrà.
Durant la signatura del conveni, la ministra Mònica Bonell ha explicat que el ministeri licitarà aquest 2026 els treballs d’intervenció estructural de l’església. “ La iniciativa permetrà reforçar la conservació i la posada en valor del patrimoni cultural andorrà, alhora que contribuirà a enriquir l’experiència cultural i patrimonial tant de la ciutadania com dels visitants”, ha assegurat.
Per la seva banda, el cònsol major Jordi Alcobé ha explicat que «amb aquest conveni es podrà tornar a contemplar la reproducció d’un retaule excepcional que va presidir l’església de Sant Miquel de Prats durant centenars d’anys i que està considerat una de les obres més destacades del patrimoni artístic andorrà. Aquesta recuperació permetrà veure com era una peça fonamental de la nostra història i retornar-li la rellevància que va tenir al llarg dels segles. Es tracta d’un projecte que permetrà a la ciutadania apreciar de nou la qualitat artística i patrimonial d’una obra de referència”.
Amb aquest conveni, el Comú de Canillo assumirà íntegrament el finançament del projecte, així com la contractació, el disseny, l’execució i el transport de la reproducció del retaule, així com els treballs necessaris per a la seva instal·lació a l’església.
Per la seva banda, el Govern facilitarà la recerca històrica i iconogràfica necessària per a garantir el rigor de la reproducció i coordinarà les actuacions tècniques necessàries per a l’adequació de l’espai i la instal·lació a l’interior del temple, en el marc dels treballs de conservació i millora previstos a l’edifici.
Un alt valor patrimonial
L’església romànica de Sant Miquel de Prats, declarada bé d’interès cultural, és un element patrimonial de gran valor històric i arquitectònic. El seu retaule original del segle XVI, atribuït al pintor Miquel Ramells i al daurador Guiu Borgonyó —coneguts conjuntament com el Mestre de Canillo—, constitueix una de les peces més representatives de la pintura d’aquesta època a Andorra.
Al llarg del segle XX, el retaule va ser dispersat, i actualment només se’n conserva l’escultura de Sant Miquel. Tot i que durant les darreres dècades s’han pogut recuperar parcialment alguns dels seus elements, aquests es troben fora del seu emplaçament original.