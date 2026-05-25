Dues conferències i una taula rodona de la SAC per a les properes dates

Cartell de la conferència del proper dimecres (SAC)
La Societat Andorrana de Ciències (SAC) ha donat a conèixer les properes activitats que ha programat de cara a les dates més immediates. Es tracta de dues conferències i una taula rodona que es duran a terme el dimecres 27 de maig, els divendres 5 i 12 de juny.

El programa

Dimecres 27 de maig del 2026

Conferència

Del Llobregat a la Valira. La presència històrica dels monjos de Montserrat a Andorra

A càrrec del Pare Bernat Juliol i Galí, sotsprior, majordom portaveu de la comunitat i comissari del Mil·lenari  de Montserrat 2025.

A les 7 del vespre, a la sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna, Andorra la Vella



Divendres 5 de juny del 2026

Conferència

Estudiant meteorits lunars i marcians per trobar recursos in situ (ISRU). Aplicacions a futures missions a la Lluna, Mart i els asteroides

A càrrec del Prof. Dr. Josep M. Trigo i Rodríguez, Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC / IEEC) I.P. Grup Meteorits, Cossos Menors i Ciències Planetàries

A les 7 del vespre, al Teatre de Les Fontetes, la Massana



Divendres 12 de juny del 2026

Taula rodona

50 anys del Santuari de Meritxell, concepció i construcció

A les 7 del vespre, a la sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna, Andorra la Vella

