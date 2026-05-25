Valeria Piñol lidera la general de la seva categoria a la Copa Catalana de ciclisme

L’Andona Racing ha pujat al podi de la Copa Catalana a les dues proves disputades aquest cap de setmana a La Garriga i a Granollers. A més, ha tornat a vestir-se de líder a la categoria cadet amb Valeria Piñol. I és que la ciclista del Principat continua mostrant-se com a una de les corredores dominants de la competició. La jove de l’Andona Racing ha estat guanyadora de la prova de diumenge, segona a la de dissabte i lidera la classificació general de la Copa Catalana.
De la seva banda, a la competició catalana, la sub-23 Nora Sales ha fet un pas endavant. També hi han participat Daianne Mourais, Ona Ferrando i Aura Montaña.
Per altra banda, a la Vuelta a Gipuzkoa, les ciclistes de l’Andona Racing han signat una gran actuació durant les tres jornades, destacant el top-15 a la general d’Andrea Soldevila (6), Raquel Balboa (14) i Isis Baraldés (15).
«L’Andona Racing continua demostrant el seu compromís, esforç i creixement, portant el ciclisme femení cada vegada més lluny», segons manifesten des del propi club.