La llar ideal avui: calidesa, personalitat i natura

Maig ens convida a mirar casa nostra amb ulls nous. Quan la llum allarga les tardes i l’aire es torna suau, les ganes de renovar els espais on vivim es desperten de manera natural. No és casualitat: la primavera sempre ha estat el millor moment per a repensar la llar, per a eliminar allò que ja no ens representa i per a incorporar elements que ens facin sentir bé.
Enguany, les tendències apunten cap a una decoració més humana, més càlida i menys estèril. Els experts del sector, des de les principals fires europees fins als estudis d’interiorisme locals, coincideixen: el minimalisme fred ha donat pas a espais amb ànima. Estem recuperant els materials naturals, la fusta amb veta, la ceràmica artesanal, el lli i el cotó, elements que aporten textura i vida als interiors. Les paletes de colors s’han mogut cap als terres, els verds oliva, els beix càlids i les tonalitats sorra que evoquen paisatges de natura.
Però hi ha una altra tendència que mereix especial atenció: la personalitat. Les cases ja no volen semblar catàlegs de mobles. La gent busca espais que contin la seva pròpia història, que barregin peces de disseny amb objectes heretats, que mostrin qui som i com vivim. En aquest sentit, la barreja d’estils ha deixat de ser un error per a convertir-se en una virtut declarada. I és que quan un espai t’explica qui ets, quan hi trobes l’empremta de la teva vida, es transforma en quelcom molt més que quatre parets: es converteix en una llar de debò.
Connectar amb la natura des de dins de casa és un altre dels grans eixos d’enguany. Les plantes, els materials orgànics i la llum natural han passat de ser complements decoratius a ser elements estructurals del disseny. La tendència del biofílic, que integra la natura als espais interiors de manera conscient i deliberada, ja no és exclusiva de grans projectes arquitectònics sinó que arriba a qualsevol pis o casa.
Es tracta de crear espais que ens cuidin, que ens representin i que ens reconnectin amb el que és essencial, fent de cada racó un lloc on sentir-nos realment a gust.
