Dos motoristes ferits en accidents a Escaldes i Sant Julià

Dos motoristes van resultar ferits aquest dijous en dos accidents de circulació registrats a la xarxa viària del Principat d’Andorra. Un dels sinistres de trànsit va tenir lloc al matí i es va localitzar a l’altura del número 6 de l’avinguda del Fener, a Escaldes-Engordany. L’altre incident viari va produir-se al vespre, al punt quilomètric 6,800 de la CG-1, a la parròquia de Sant Julià de Lòria.
Els dos conductors tenen 63 i 20 anys, respectivament, i van caure de les respectives motocicletes. Ambdós vehicles compten amb matrícula andorrana. Val a destacar que en els dos accidents no es van veure involucrats més vehicles, més enllà de les dues motos accidentades. Els dos motoristes van patir ferides a causa de les caigudes.
