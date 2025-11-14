Tot i els intents, Andorra perd 0 a 1 contra Albània el dia de l’adeu de Moreno

La selecció nacional masculina de futbol d’Andorra ha tancat el Premundial amb una derrota per la mínima contra Albània (0-1) al Nou Estadi de la federació Andorrana de Futbol (FAF), a Encamp. Un gol d’Asllani al minut 66 ha donat la victòria i la classificació per a jugar la repesca del Mundial als albanesos, davant del deliri de més d’un miler d’aficionats del seu país a la graderia.
Ja a les acaballes del partit, Sergio Moreno ha entrat al terreny de joc en el lloc de Moisés San Nicolás i ha lluït el braçal de capità per a acomiadar de la millor manera la seva etapa a la selecció, després de 21 anys i 77 partits internacionals. També al final del partit ha jugat els primers minuts amb l’absoluta Hugo Ferreira.
Andorra tanca la fase amb un sol punt, però amb jugadors joves que han debutat i s’han consolidat a l’onze, com Pau Babot i Aron Rodrigo, i amb una versió cada cop més competitiva. Dilluns vinent, la selecció tancarà la finestra internacional amb un amistós contra Finlàndia a la localitat de Tampere.