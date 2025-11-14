La FAR celebra l’assemblea general i elegeix una nova junta encapçalada per Albert Calvo

La Federació Andorrana de Rugbi (FAR) ha celebrat aquest dijous, dia 13 de novembre, la seva assemblea general ordinària, en la qual s’han presentat els comptes de la temporada, s’han revisat els principals reptes institucionals i esportius, i s’ha escollit per unanimitat la nova junta directiva, encapçalada per Albert Calvo, per al període comprès entre aquest 2025 i l’any 2028.
Situació econòmica: estabilitat en un context molt exigent
Durant l’assemblea es va presentar l’estat financer de la federació, marcat per un volum de despeses considerablement superior al suport institucional disponible. Aquesta diferència ha pogut ser assumida gràcies al bon resultat de l’exercici anterior, que ha permès mantenir l’activitat esportiva i organitzativa amb normalitat.
Les principals despeses provenen del personal tècnic i mèdic, del transport i els desplaçaments, de les assegurances obligatòries i del material necessari per als entrenaments i les competicions. Malgrat que el torneig de Rugby Europe sevens organitzat a Ordino va generar un cost superior al previst, la federació considera que el retorn en visibilitat, promoció i impacte esportiu compensa àmpliament l’esforç realitzat.
La previsió de tancament de la temporada és positiva, amb una situació estabilitzada un cop liquidats els pagaments pendents, fet que permet encarar el pròxim exercici amb garanties.
Reptes amb World Rugby i Rugby Europe
La FAR va exposar també la dificultat d’assumir determinades exigències reglamentàries imposades per World Rugby i Rugby Europe, especialment pel que fa a requisits de personal mèdic i logístic, que resulten desproporcionats per a una federació de la dimensió d’Andorra.
Un altre dels punts destacats és la problemàtica derivada de la distància d’Andorra amb els aeroports internacionals, que supera els límits establerts pels reglaments i obliga a la FAR a assumir els costos de transport de tots els equips participants.
Nova junta directiva: continuïtat i impuls al rugbi femení
L’assemblea ha culminat amb l’elecció per unanimitat d’Albert Calvo com a nou president de la Federació Andorrana de Rugbi. El seu projecte es basa en la continuïtat del treball iniciat els darrers anys, el reforç del rugbi femení i Sevens, la promoció del rugbi de base i una major presència d’Andorra en els organismes internacionals.
- Albert Calvo – President
- Joan Marc Flaux – vicepresident
- David Ferré – tresorer
- Felip Gallardo – secretari general
- Gilles Combes – Vocal
- Josep Badia – Vocal
- Manu Georget – Vocal
- Marc Haro – Vocal
- Gil Font – Vocal
- Ramon Pujol – Vocal
- Robin Estévez – Vocal
- Marc Noguera – Vocal
- Clàudia Cardona – Vocal
- Josep Escola – Vocal
- Jordi Piñero – Vocal
Compromís amb el futur
Amb la nova junta constituïda, la FAR inicia una nova etapa orientada a enfortir el creixement esportiu, social i institucional del rugbi andorrà, amb especial atenció al desenvolupament de l’estructura femenina i al progrés dels equips nacionals de Rugby XV I Sevens, amb el repte del torneig europeu de Rugby sevens que es farà a l’Estadi Nacional al mes de juny de 2026. Es fa menció especial en l’acompanyament i ajuda al projecte esportiu del VPC Rugby XV.
