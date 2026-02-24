Dos concerts simfònics arriben a la Seu i Andorra la Vella

El projecte simfònic conjunt entre el Conservatori de Música dels Pirineus i el Conservatori d’Andorra la Vella culmina aquest any amb dues cites concertístiques que tornaran a reunir joves intèrprets en un escenari compartit. El resultat d’aquest treball es podrà escoltar en dos concerts que tindran lloc el dissabte, 28 de febrer, a les 18 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i el diumenge, 1 de març, a les 17:30 hores, a la Sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, en dues actuacions que volen posar en valor tant la formació musical com l’experiència humana que implica fer música en orquestra.
El Conservatori de Música dels Pirineus i el Conservatori d’Andorra la Vella han unit novament esforços en aquest projecte pedagògic i artístic que ofereix a l’alumnat una vivència real de pràctica simfònica. Al llarg de les darreres setmanes, els estudiants han treballat intensament el repertori, primer als seus respectius centres i posteriorment en assajos conjunts, aprenent a escoltar-se, a adaptar-se a una sonoritat col·lectiva i a assumir la responsabilitat individual dins d’un conjunt de grans dimensions. L’orquestra resultant, integrada per joves músics en etapa de formació avançada, esdevé així un espai d’aprenentatge viu, on la disciplina, la sensibilitat artística i el compromís amb el grup prenen una dimensió especial.
El programa escollit proposa un recorregut musical ple de contrastos i colors. Des del classicisme vibrant del primer moviment de la Simfonia núm. 1 de Beethoven fins a l’elegància i el refinament del barroc francès amb fragments de Céphale et Procris d’Élisabeth Jacquet de La Guerre, el concert convida el públic a viatjar per diferents paisatges sonors. També hi serà present el caràcter solemne i lluminós del Preludi del Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, així com diverses obres de Georg Friedrich Händel, que aporten ritme, majestuositat i profunditat expressiva: la coneguda Hornpipe de la Música aquàtica, la Simfonia del tercer acte de Salomó i la intensa Sarabande de la Suite en re menor per a teclat. El programa es completarà amb una obra d’energia expansiva i brillantor orquestral, “Jupiter, Bringer of Jollity”, de Gustav Holst, que tanca el recorregut amb una força festiva i plena de llum.
La direcció musical anirà a càrrec, un any més, d’Oleguer Aymamí, que guiarà el conjunt en aquest procés de creixement col·lectiu. La seva tasca no només se centra en l’aspecte tècnic i interpretatiu, sinó també en la construcció d’un so compartit i en l’acompanyament dels joves músics en una experiència que sovint esdevé decisiva en la seva trajectòria formativa.
Més enllà del resultat artístic, el projecte té una clara dimensió educativa i social. Formar part d’una orquestra simfònica implica aprendre a cooperar, a gestionar la concentració i els nervis escènics, a escoltar activament i a comprendre que l’èxit col·lectiu depèn de la implicació de cadascun dels seus membres. Aquestes competències, que neixen de la pràctica musical, transcendeixen l’escenari i acompanyaran a l’alumnat en molts altres àmbits de la seva vida.
Els concerts esdevenen així una oportunitat privilegiada per a gaudir de música simfònica en directe i, alhora, per a donar suport a una generació de músics que dediquen anys d’esforç i passió a la seva formació artística. El públic podrà viure una experiència musical intensa i diversa, fruit del treball compartit entre centres i territoris que aposten per la cultura com a eina de creixement i connexió.
Al concert d’Andorra no és necessari l’adquisició d’entrada. Les entrades del Concert que tindrà lloc a la Seu d’Urgell es poden adquirir a través de següent enllaç (anticipades a 11€ despeses incloses), https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu/online?lang=ca_ES o a taquilla el mateix dia (12€). L’alumnat d’ambdós conservatoris i de les Escoles Municipals de Música de Berga, Puigcerdà i la Seu d’Urgell, tindran entrada gratuïta nominal amb reserva prèvia al mateix enllaç (no es podrà adquirir la invitació a taquilla).