Concurs internacional d’escultures sobre neu, al Pas, aquest cap de setmana

Com cada any, la vila del Pas de la Casa (Principat d’Andorra) acull, en un concurs, diferents escultors professionals i estudiants d’arreu del món que creen veritables obres d’art esculpides sobre blocs de neu de grans dimensions. En aquesta ocasió l’esdeveniment tindrà lloc aquest proper cap de setmana. És a dir, el dissabte 28 de febrer i el diumenge 1 de març, amb la plaça de l’Església com a epicentre del certamen.
El Concurs internacional d’escultures monumentals sobre neu arriba, enguany, a la seva vintena edició i la temàtica escollida per a aquesta ocasió és la mitologia ibèrica. Per a consultar les bases o obtenir més informació es pot obtenir accedint a aquest enllaç.