Concurs internacional d’escultures sobre neu, al Pas, aquest cap de setmana

Imatge d'una edició anterior del concurs (Comú d'Encamp)
Imatge d’una edició anterior del concurs (Comú d’Encamp)

Com cada any, la vila del Pas de la Casa (Principat d’Andorra) acull, en un concurs, diferents escultors professionals i estudiants d’arreu del món que creen veritables obres d’art esculpides sobre blocs de neu de grans dimensions. En aquesta ocasió l’esdeveniment tindrà lloc aquest proper cap de setmana. És a dir, el dissabte 28 de febrer i el diumenge 1 de març, amb la plaça de l’Església com a epicentre del certamen.

El Concurs internacional d’escultures monumentals sobre neu arriba, enguany, a la seva vintena edició i la temàtica escollida per a aquesta ocasió és la mitologia ibèrica. Per a consultar les bases o obtenir més informació es pot obtenir accedint a aquest enllaç.

