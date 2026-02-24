La nova línia L7- la Massana-Ordino arribarà a l’Auditori Nacional i incrementa la freqüència cada 15 minuts

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha presentat aquest dimarts noves millores del servei nacional de transport públic amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats fins a la finalització de la temporada alta. “Millorem de forma contínua el servei per a continuar construint el sistema modern i dimensionat a les necessitats actuals i futures del sistema de transport nacional, sempre respectant el canvi de model que vam impulsar el passat juliol”, ha explicat Forné.
Així entrant al detall de les millores, Forné ha explicat que la més destacable és l’allargament de la línia L7 fins al centre d’Ordino (actualment la línia dona servei a la Massana). D’aquesta manera, l’L7 arribarà fins a la parada de l’Auditori Nacional, a Ordino, on acabarà el seu trajecte. L’objectiu és garantir una major cobertura de la parròquia, i també donar servei a les urbanitzacions que hi ha entre Ordino i la Massana. Així, la línia L7, que passarà a dir-se La Massana-Ordino, també incrementarà la freqüència de pas a 15 minuts (actualment és de 20 minuts) per a absorbir la redistribució del flux de passatgers des de la línia L6 cap a la L7.
Una altra de les novetats és que la línia L4 (Andorra la Vella – Pas de la Casa) incorpora un reforç en hora punta del matí en sentit baixada (8.00 h) i una reforç a la tarda (16.40 h) amb sortida des de l’Estació Nacional. Finalment, s’ajusten els horaris per a optimitzar els temps d’intercanvi entre les línies a la parada de FEDA on es connecten les dues valls (La Massana-Ordino amb Encamp-Canillo). Els ajustos de les línies també provoquen que la línia que surt de la Cortinada (L6) ajusti la freqüència de pas a 30 minuts i se suprimeixi el recorregut alternatiu de l’L6 per l’Hospital (la nova L7 ja cobrirà aquest recorregut). Això permetrà, a més, garantir la màxima rapidesa de la línia.
Aquestes novetats entraran en funcionament el proper 9 de març. Amb les novetats incorporades, Ordino dobla el nombre de serveis del bus nacional: passa de 3 a 6 serveis per hora en dies laborables, i de 2 a 4 serveis per hora els caps de setmana. La Massana consolida l’augment de 8 a 9 serveis per hora en hora punta i dia laborable, i els 6 serveis per hora els caps de setmana.
Més de vuit milions de passatgers al bus nacional el 2025
El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha destacat que la utilització del bus està encara en creixement, i se situa en un 5% d’increment el 2025 amb relació a l’any anterior, i més de 8 milions de viatges registrats, fet que evidencia una bona oferta del servei. “Quan un sistema funciona es millora, i, quan es millora, genera més confiança. El transport públic és el pal de paller del Govern i aquest és el cercle virtuós que estem consolidant”.
Totes aquestes millores i tot el servei disponible a bus.ad.
Més freqüències des d’avui dimarts al bus gratuït entre el Pas de la Casa i l’Hospitalet
El secretari d’Estat també ha explicat que a partir d’aquest dimarts el servei de bus gratuït entre el Pas de la Casa i la població francesa de l’Hospitalet ampliarà el servei amb fins a 14 freqüències al dia, incorporant una nova sortida a les 16 h de la tarda. L’objectiu del bus llançadora és facilitar l’arribada de turistes que utilitzen el servei de tren francès SNCF que connecta amb Tolosa. Aquesta ampliació de servei és fruit del tal existent que hi ha a l’RN20 (principal via de connexió via carretera) per una esllavissada en territori francès.