Dos accidents de trànsit se salden amb dues persones ferides

Aquest dissabte, 22 de novembre, s’han produït dos accidents de circulació a la xarxa viària andorrana, registrant-se en cadascun d’ells una persona ferida. El primer dels sinistres de trànsit va tenir lloc al voltant de la una de tarda al punt quilomètric 3,700 de la carretera general número 1 (CG-1), a la parròquia d’Andorra la Vella. S’hi van veure implicats tres vehicles, dels quals la conductora d’un d’ells, una dona de 38 anys, veïna del Principat, va resultar ferida.
El segon incident viari va localitzar-se a la intersecció entre el carrer Bonaventura Riberaygua i el carrer Joan Maragall, també a Andorra la Vella. Els fets van tenir lloc poc abans de dos quarts de nou de la nit. En aquest cas van ser dos els turismes que es van veure involucrats en el sinistre de trànsit, ambdós amb matrícula andorrana. El conductor d’un dels cotxes, un jove de 21 anys, veí de les valls, va resultar ferit en l’accident.