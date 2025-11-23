Inauguració de la galeria parallaus H2, a l’Arieja, en el tram entre Tarascó i la frontera francoandorrana

Aquest proper dilluns, dia 24 de novembre, el cap de Govern, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d’Occitània i de l’Alta Garona, Pierre-André Durand, inauguraran la galeria parallaus de l’Hospitalet-près-l’Andorre, una inversió prioritària de l’acord internacional signat el 22 de març de 2017 entre els governs del Principat d’Andorra i de França.
Es tracta de l’obra d’un equipament molt necessari en la temporada hivernal, de 300 metres de llargada, iniciada el maig de 2024 i que, un cop completada, reforçarà la seguretat de l’itinerari entre Tarascó i la frontera francoandorrana. Entre altres autoritats i personalitats. A la inauguració també serà present, Hubert Ferry-Wilczek, director interdepartamental de carreteres del Sud-Oest (DIRSO)