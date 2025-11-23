La 41a Fira de Santa Llúcia, a Sant Julià, incorpora la tapa del xef Carles Flinch i reforça l’oferta gastronòmica local

Sant Julià de Lòria es prepara per a celebrar la 41a edició de la Fira de Santa Llúcia, una cita consolidada que marca l’inici del calendari d’activitats de Nadal i que, enguany, torna a la plaça de la Germandat i a l’avinguda Verge de Canòlich amb un ampli ventall de propostes pensades per a tots els públics.
A més, per primera vegada, el restaurant Lover’s hi participarà amb la seva proposta de pasta i altres especialitats, aprofitant la seva recent instal·lació a la parròquia. La seva presència respon a la voluntat de donar visibilitat i oportunitats als nous negocis perquè puguin donar-se a conèixer a través d’activitats com la Fira de Santa Llúcia.
En aquest sentit, la fira comptarà amb 25 casetes dedicades als productes nadalencs, que oferiran artesania, objectes decoratius, gastronomia tradicional i propostes locals de qualitat. Paral·lelament, s’habilitarà l’espai Chill-out/gastronòmic, on els visitants podran degustar la tapa creada pel xef Carles Flinch del restaurant Can Manel per a l’Andorra Taste, així com les tapes de la 15a Ruta de la Tapa de la Valireta i del Casa Meva, que tornen a ser-hi presents enguany.
La programació inclou també el ja habitual espai Vermutejant, amb les tradicionals ostres, patates i olives, i una oferta musical variada amb concerts de músics i DJ del país i de la parròquia, que contribuiran a generar un ambient festiu al llarg de tota la fira.
Les activitats familiars tindran un paper destacat amb un ampli repertori d’animacions infantils, que inclouran jocs de fusta gegants, globoflèxia i pintacares. A més, s’oferiran tallers de manualitats per als més petits, així com un taller de sopes i cremes pensat per a aprendre a cuidar-se durant els mesos més freds de l’any.
Amb aquesta proposta, la Fira de Santa Llúcia reafirma el seu compromís de dinamitzar els carrers del centre del poble, impulsar el comerç local i crear espais compartits per a la ciutadania en un dels moments més especials del calendari.
Programació detallada de la Fira de Santa Llúcia i les activitats de Nadal a Sant Julià de Lòria: https://comusantjulia.ad/media/campanyes/Programa_FESTES_DE_NADAL_I_REIS_SJL.pdf.