Dormitoris oberts al bany, en tendència

Un dormitori amb el bany obert (AMIC)

Els dormitoris amb banys i vestidors oberts a l’habitació s’han convertit en una tendència cada cop més popular en el món de la decoració d’interiors. Aquesta configuració ofereix una sensació de fluïdesa i amplitud, eliminant les barreres visuals entre les diferents zones. A més, permet que la llum natural circuli de manera més eficient, creant un ambient més lluminós i acollidor.

Un dels avantatges principals d’aquesta tendència és la sensació de continuïtat i unitat en l’espai. El bany es converteix en una extensió del dormitori, creant un refugi personal que combina funcionalitat i relaxació. El mateix passa amb el vestidor, que, en estar obert, facilita l’organització i l’accés ràpid a la roba.

No obstant això, cal tenir en compte alguns aspectes pràctics, com la necessitat d’una bona ventilació i d’elements que assegurin certa privacitat, com cortines o mampares. La clau és trobar l’equilibri entre estil i comoditat. Els dormitoris amb banys i vestidors oberts representen una nova forma de viure l’espai, pensada per a aquells que valoren la modernitat i l’eficiència.

Aquesta obertura permet, a més a més, que la llum natural entri a totes les parts de l’habitació, banyant de claror tant el dormitori com el bany i el vestidor. Això crea una sensació d’harmonia i calma, ideals per a moments de descans o preparació.





Per Tot Sant Cugat