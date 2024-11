Tipus de tonyines

Tonyina en conserva (Getty images”

La tonyina és un peix molt apreciat, no només pel seu sabor, sinó també pels seus beneficis per a la salut. Hi ha diversos tipus de tonyina al mercat, cadascun amb característiques pròpies pel que fa al sabor, textura i contingut nutricional. En les seves diferents elaboracions, però, sobretot, amb l’habitual conserva, la tonyina és un aliment que no manca a la majoria de llars.

Tipus de tonyina

Tonyina d’aleta groga (Thunnus albacares): Coneguda també com a “Yellowfin”, aquesta varietat és una de les més conegudes. La seva carn és més clara que la d’altres tonyines, amb un sabor lleuger i una textura suau. Sovint es consumeix fresca o en sushi i sashimi.

Tonyina vermella (Thunnus thynnus): La més valorada, sobretot en la cuina japonesa per a sushi de gamma alta. La seva carn és d’un color vermell intens i té un sabor ric, amb una textura més densa i oliosa. Aquesta varietat és també la més cara.

Tonyina blanca (Thunnus alalunga): Anomenada també “albacora”, té una carn més clara que altres tipus de tonyina, amb un sabor suau i una textura ferma. És molt comuna en conserves i és considerada una de les opcions més saludables pel seu baix contingut en greix i alts nivells d’omega-3.

Tonyina de llista (Katsuwonus pelamis): És la tonyina més utilitzada per a conserves i és coneguda com a “Skipjack” en anglès. Tot i que és més petita i menys valorada en termes culinaris, té un sabor intens i és rica en proteïnes. Sovint és utilitzada per a fer tonyina en llauna o per a elaborar productes com el bonítol.





Diferències entre els tipus de tonyina

Textura i sabor: La tonyina vermella té una textura més densa i un sabor més ric, mentre que l’aleta groga és més suau. La tonyina blanca i la de llista són més lleugeres i amb menys oli.

Color: La tonyina vermella, com el seu nom indica, és la més vermella de totes, mentre que l’aleta groga i la de llista tenen un color més clar.

Contingut en greixos: La tonyina vermella és la més rica en greixos, especialment en àcids grassos omega-3, mentre que la de llista i la blanca són més magres.

Preu: La tonyina vermella és la més cara, sobretot quan es consumeix fresca, mentre que la de llista és la més assequible, sobretot en conserves.





La tonyina, independentment del tipus, ofereix diversos beneficis per a la salut:

Rica en proteïnes: Tots els tipus de tonyina són una excel·lent font de proteïnes de qualitat, essencials per al manteniment dels músculs i el bon funcionament del cos.

Àcids grassos omega-3: Especialment la tonyina vermella i l’aleta groga, són riques en omega-3, uns greixos essencials que ajuden a millorar la salut cardiovascular, reduint els nivells de colesterol dolent i prevenint malalties del cor.

Baixa en calories: La tonyina és baixa en greixos, especialment la tonyina blanca i la de llista, i és ideal per a dietes de control de pes.

Font de vitamines i minerals: La tonyina conté importants quantitats de vitamines del grup B, vitamina D i minerals com el fòsfor, el seleni i el magnesi, que són fonamentals per a la salut òssia i el sistema immunitari.