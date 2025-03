Doria torna a sumar un top-5, ara en caiac cross

Mònica Doria, segona per la dreta per a iniciar el caiac cross (FACC)

Tampoc ha decebut, Mònica Doria, en la disciplina de caiac cross. La palista andorrana ha acabat cinquena en la modalitat extrema al canal de Pau (França) després de ser segona en els ‘time trials’ i de caure en les semifinals. La tricolor s’ha quedat a menys d’un segon de ser la més ràpida en la mànega a contrarellotge i ha accedit com a cap de sèrie a les eliminatòries.

Als vuitens de finals, Doria s’ha enfrontat a Bekova (CZE), Samkova (CHE) i Lazkano (ESP) i ha estat segona per darrera de Samkova. Als quarts de final, l’andorrana ha hagut de lluitar davant Segura (ESP), Samkova i Planes (ESP), sent la més ràpida per a accedir a la semifinal amb solvència.

Ja en la lluita per un lloc a la final, Doria ha hagut de veure’s les cares amb la subcampiona olímpica Hug (FRA) i les espanyoles Olazabal i Planes. La tricolor que ha sortit per davant de totes ha acabat tercera de la seva sèrie quedant fora de la final, però sumant punts molt valuosos per a la segona jornada de la Copa Pirineus.

“Estic molt contenta de com ha anat la competició, dos TOP-5 i un TOP-10 ens deixa amb bones sensacions; marxem de Pau amb les idees clares, sabent on hem de millorar i quina feina hem de fer”, ha destacat Mònica Doria després de la competició.





Pellicer, Perelegre i Checa, fora de les eliminatòries

D’altra banda, la resta de representants de la FACC no han pogut accedir a les eliminatòries després de no estar entre els 32 més ràpids dels ‘time-trials’. Laura Pellicer ha estat 66a, mentre que Ona Perelegre ha estat 62a. Nil Checa ha acabat la contrarellotge en 78a posició.