Cande Moreno, 8a posició en Copa d’Europa al segon supergegant de Kitzbuehel

Cande Moreno, dissabte a Kitzbuehel, amb Mathis Cottet, skiman. Foto: David Hofer

Kitzbuehel (Àustria) ha deixat molt bon sabor de boca en l’equip de Cande Moreno, amb l’andorrana ahir dissabte 6a i avui diumenge 8a, signant un nou top10 a la Copa d’Europa de supergegant. En un cap de setmana marcat per la tornada del supergegant femení a Kitzbuehel, el qual no es feia des de 1961, Cande Moreno ha fet avui 8a, novament entre les millors i amb opcions de lluitar pel podi.

L’andorrana ha finalitzat amb un temps d’1.21.22, a 0.79 de la guanyadora, l’austríaca Magdalena Egger (1.20.43), i a 0.51 del podi, que ha tancat l’austríaca Nadine Fest amb +0.28, mentre que segona ha estat la també austríaca Victoria Olivier amb +0.07. Cande Moreno passava pel primer intermedi amb el quart temps (+0.01), el segon amb el tercer crono (+0.21) i el tercer amb el segon temps (+0.25), per a ser finalment 8a a meta amb el +0.79.





27.30 punts FIS, el seu millor supergegant

Al supergegant d’avui Cande Moreno ha marcat 27.30 punts FIS -ahir en va fer 34.54 punts FIS- el que suposa millorar els seus actuals 39.90 i fer així el seu millor supergegant de sempre. Fins el moment les seves millors curses havien estat el supergegant de dissabte amb els 34.54, i a Sarntal (Itàlia), el passat 19 de febrer, quan va fer 38.98 punts FIS en el supergegant de la Copa d’Europa en què va finalitzar 19a.





32 punts EC més, 121 en total en la 16a posició

Amb la 6a posició d’ahir i la 8a d’avui, Cande Moreno suma ja un total 121 punts -ahir en va fer 40 i avui 32- a la classificació de supergegant de Copa d’Europa. L’andorrana, que ahir tancava la jornada sent 21è a aquesta classificació, avui marxa de Kitzbuehel 16a, empatada a punts amb la francesa Lois Abouly. A més dels 40 i 32 punts, respectivament, que ha sumat aquest cap de setmana a l’estació austríaca, durant la temporada Cande Moreno havia fet 20 punts de la 13a posició a Zauchensee, els 9 de la 22a posició de Bardonecchia, els 12 de la 19a posició de Sarntal i els 8 de la 23a posició també de Sarntal, el que sumen un total de 121 que la situen 16a.





Ara, a la Copa del Món de La Thuile

La pròxima cita de Cande Moreno, serà aquesta setmana entrant, a la Copa del Món de La Thuile (França). El dimarts 11, primer entrenament de descens, el dimecres 11, el segon, i ja el dijous el descens. Després, divendres i dissabte hi haurà supergegants d’aquesta Copa del Món.





Cande Moreno, esquiadora: “Molt contenta de les dues curses a Kitzbuehel. Avui crec que per primer cop he sortit per anar a buscar un podi i ens hem quedat molt a prop. Faig una errada a la part baixa on perdo mig segon que ens treu d’aquest podi, però estic molt contenta de com estan anant les coses, com estan progressant també en carrera perquè en entrenaments estava demostrant bon nivell, i crec que ara està començant en cursa i això és molt bo. Ara directes a La Thuile, amb molt bones sensacions, un caramelet a la boca també d’aquests bons resultats en Copa d’Europa i ara estic amb molt bona confiança i molt preparada per a aquesta Copa del Món”.





Xoque Bellsolà, entrenador: “Avui molt bé, confirma el d’ahir, tot i que a l’últim peu esquerra fa una errada que perd aquest mig segon que ens deixa fora del podi. Però, estem per primer cop lluitant pel podi, perquè ahir fa una molt bona carrera, però no amb temps de lluitar pel podi, i avui pel contrari si no fa el peu a la zona del peu esquerre estem allà lluitant per a estar entre les tres primeres. Després d’una molt bona cursa ahir, fa una altra avui on encara fas un altra pas endavant, i això és molt positiu”.