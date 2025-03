Àlex Rius guanya l’eslàlom de Garmisch i marca 23.03 punts FIS

Àlex Rius, guanyador a l’eslàlom FIS de Garmisch (FAE)

Dissabte, Àlex Rius va marcar amb dues segones posicions 23.15 i 24,51 punts FIS als dos eslàloms de Telfs Seewaldalm, que ja milloraven els seus actuals 25.70. Avui diumenge, l’andorrà ha tornat a marcar punts, amb 23.03, assolint a més a més la victòria en un escenari com el de Garmisch-Partenkirchen (Alemanya).

Amb els 23.03 d’avui diumenge i els 23.15 d’ahir, farà una mitjana que deixarà molt enrere els 25.70, per a tancar així uns dies molt profitosos a les curses d’Àustria i Alemanya. L’andorrà avui ha estat el guanyador amb un temps de 1.17.96, superant per 0.10 a l’alemany Lukas Krauss (1.18.06) i per 0.22 al també alemany Dominik Zerhoch, tercer (1.18.18).

A la primera mànega, Rius feia el segon millor temps a 0.01 del millor registre, que era precisament per a Xavier Cornella (38.57), mentre que a la segona feia l’11è temps, amb +0.81, i assolia la victòria final a la cursa amb els 23.03 punts FIS.

Per la seva part, Xavier Cornella ha acabat la cursa en 5a posició, amb +0.43 respecte a Rius, després de fer el millor temps a la primera i el 18è a la segona. L’andorrà no ha millorat punts, però s’ha quedat a prop, ja que n’ha fet 27.06, quan té 25.45 actualment.





Àlex Rius, esquiador: “Estic molt content avui, que ja ens ha arribat la victòria que se’ns va escapar l’altre dia. La primera mànega ha estat correcta i la segona sí que ha sigut més una batalla perquè s’ha trencat molt, però ens hem quedat tranquils, hi ha hagut errades com tothom, i hem arribat a baix. Molt content amb el resultat d’avui, ha costat que arribin els resultats, però al final ha arribat, i estic molt content de tancar aquesta petita ‘tournée’ amb aquesta victòria i a Garmisch”.





Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional: “Una setmana molt productiva per al Rius. Ahir es fa un 23.15 i avui un 23.03. No són els 23.00 com esperàvem, però hem fet un gran pas per a anar a buscar menys punts encara a NC o Copes d’Europa. Estic bastant satisfet. El Xavi avui no puntua, però el nivell està pujant per a tots i cadascú tindrà el seu moment. Estem molt contents”.