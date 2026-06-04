Creix la matriculació de vehicles al maig en un +16,4%

Segons les dades del Registre de vehicles d’Andorra, les matriculacions de vehicles durant el mes de maig del 2026 han estat 532, el què suposa una variació percentual del +16,4% respecte al mes de maig de l’any anterior. Aquest mes han tingut variacions positives «Altres» amb un +61,5%, «Turismes» amb un +21,8% i «Camions i Camionetes» amb un +5,0%. Per contra, «Motocicletes i Ciclomotors» amb un -1,0% presenta una variació negativa.
Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al maig del 2026 han estat 2.312, fet que equival a una variació percentual del +10,3% respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual es van matricular 2.096 vehicles. Les categories que mostren variacions positives són: “Turismes” de +184 unitats (+12,8%), “Altres” de +24 unitats (+46,2%), “Camions i Camionetes” de +6 unitats (+3,2%) i “Motocicletes i Ciclomotors” de +2 unitats (+0,5%). Aquest mes no hi ha cap categoria que mostri una variació negativa.
Les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 5.668, fet que equival a una variació percentual del +13,7% respecte al mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.986 vehicles.