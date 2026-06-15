Toni Bou tanca un cap de setmana perfecte, a casa, al Campionat del Món de TrialGP d’Andorra

El Campionat del Món de TrialGP d’Andorra ha tancat, aquest diumenge, una 27a edició memorable a les zones de bosc de Naturland. Després d’un dissabte intens, el termòmetre ha tornat a prémer de valent en una jornada dominical on la pols, la falta d’adherència i el cansament acumulat han estat els grans protagonistes, obligant els pilots a esprémer el seu pilotatge en un terreny molt exigent de dues voltes.
Superioritat absoluta de Toni Bou davant de l’afició
La història d’aquest diumenge a TrialGP ha tornat a tenir un clar dominador, exhibint una distància aclaparadora respecte als seus perseguidors. Toni Bou (Montesa) ha arrodonit el cap de setmana ideal davant del seu públic com a conseqüència d’una targeta gairebé impossible de millorar: ha completat la primera volta al recorregut amb tan sols un únic punt de penalització i ha tancat la segona volta completament a zero. Aquest registre d’un sol punt entre les dues voltes li ha permès sumar els 40 punts de campionat de la jornada amb un marge brutal sobre el segon classificat.
L’altre graó del podi ha repetit color gràcies a Gabriel Marcelli (Montesa), que s’ha consolidat en la segona posició sumant 34 punts de campionat (17 a cada volta) davant d’una targeta de 32 punts de penalització a les zones. La gran sorpresa al calaix de premiats l’ha donat el britànic Jack Peace (Sherco), que ha assaltat la tercera posició final de diumenge amb 26 punts de campionat.
Doblet incontestable de Rabino en l’apartat femení
A TrialGP Women, la igualtat extrema de dissabte ha deixat pas a un triomf molt més clar de la italiana Andrea Sofia Rabino (Beta). Dominant les dues voltes amb autoritat a Naturland, Rabino ha sumat el màxim de 40 punts possibles per a certificar un cap de setmana rodó a Sant Julià de Lòria. La catalana Berta Abellán (Scorpa) ha tornat a lluitar de valent per a assegurar una meritòria segona plaça amb 34 punts de campionat (17 i 17), mentre que, de la seva banda, la francesa Alycia Soyer (TRRS) ha repetit com a tercera classificada de la jornada dominical amb 28 punts de còmput general.
Emoció, intercanvi de cops i nous guanyadors
Les categories inferiors han ofert un autèntic espectacle de superació a les zones seques del bosc, alternant els protagonistes respecte a la jornada d’ahir:
- Trial2: El francès Benoit Bincaz (Electric Motion) ha exhibit un pilotatge de menys a més, assegurant els 20 punts de la segona volta per a endur-se la victòria dominical amb un total de 29 punts de campionat. En una classificació d’allò més ajustada, l’espanyol Arnau Farré (Sherco) s’ha fet amb la segona posició amb 28 punts, seguit pel britànic Jack Dance (GasGas), que ha tancat el podi en tercer lloc amb la mateixa puntuació reglamentària.
- Trial3: Cop d’efecte del britànic Harison Skelton (Scorpa), que ha millorat el registre de dissabte per a pujar al graó més alt del podi amb 37 punts globals. La nota destacada de la jornada l’ha signat el català Oriol García Campano (Sherco), gràcies a una fantàstica segona volta que l’ha catapultat a la segona posició del dia amb 35 punts, per davant de l’alemany Marco Laure (Beta), que s’ha endut la tercera plaça amb 32 punts.
Reconeixement institucional i agraïments
En cloure l’esdeveniment, el president de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), Joan-Patrick Lasmolles, ha volgut expressar el seu profund agraïment a totes les persones que han fet possible l’èxit organitzatiu de la cita: «Vull donar un agraïment molt gran a tots els comissaris, voluntaris i a tota la gent que ha permès tirar endavant aquest esdeveniment. També vull fer una menció especial a la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) per la seva gran ajuda en aquest primer trial al capdavant de la federació andorrana, on fa molt pocs mesos que n’estic al darrere».
Així mateix, Lasmolles ha tingut un reconeixement emotiu per a la seva predecessora en el càrrec: «Vull agrair especialment a la Natàlia Gallego, l’anterior presidenta, per tota l’ajuda i la bona feina feta, així com a tot l’equip que tenim al darrere. Sense ells, això no hauria pogut ser».
La cita andorrana clou amb èxit absolut d’organització i públic, reafirmat les zones de Sant Julià de Lòria com una de les proves més dures, tècniques i espectaculars de tot el calendari internacional de la FIM.