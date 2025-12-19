Dissabte de literatura i teatre, a la Seu, amb el Pla de Foment de la Lectura

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell han programat per a aquest dissabte, 20 de desembre, un conjunt d’activitats per a promoure l’hàbit lector entre infants, joves i adults i reforçar així la lectura com a eina clau per al desenvolupament personal, educatiu i social.
Les activitats estan englobades en el Pla de Foment de la Cultura 2025 i s’han pensat per a atreure totes les franges d’edat: Montse Milan i Laura Casanovas impartiran, a la llibreria El Refugi, el recorregut literari sobre “Què s’escriu al Pirineu” (11 hores); la companyia Cacauet Teatre interpretarà a la sala Sant Domènec l’obra “Una història a mida” (12 hores), basada en un conte de Ramon Besora, i Ivet Eroles, acompanyada per Núria Llobet i Josep Vilarrubla, presentarà el llibre “Cugula” (17 hores), a la llibreria El Refugi.
Amb el Pla de Foment de la Lectura es vol fomentar el gust per la lectura, millorar la comprensió lectora i afavorir un accés igualitari als llibres i a la cultura escrita per a avançar cap a una societat més crítica, creativa i cohesionada. Un dels punts clau de Pla és treballar la participació comunitària i l’acció en xarxa amb escoles, biblioteques i entitats culturals. Totes les activitats programades per a aquest dissabte són gratuïtes.
