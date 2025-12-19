Detingut un conductor per alcoholèmia després de provocar un accident amb una vianant ferida i marxar del lloc dels fets

La Policia va detenir aquest dijous a la nit, a Encamp, un home de 27 anys com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la integritat física i moral. Se’l va arrestar amb una taxa d’alcoholèmia d’1,47 després d’haver tingut un accident de circulació a la CG2, a l’altura del punt quilomètric 2,500. Circulava en sentit descendent i fent ziga-zagues, segons alguns testimonis, quan va xocar contra diverses pilones de protecció situades al marge dret de la carretera.
Una de les pilones va sortir projectada contra una noia que caminava per la vorera i que va haver de ser traslladada a l’hospital a causa de les ferides. Inicialment, el conductor va continuar circulant sense aturar-se al lloc de l’accident. Ho va fer a uns 100 metres de distància, on se’l va localitzar amb la col·laboració del servei de Circulació d’Encamp. Tenia la roda davantera dreta punxada, així com danys al vèrtex davanter dret del vehicle.