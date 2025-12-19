Cultura promou treballs de conservació i il·luminació a l’església de Sant Martí de la Cortinada

El Govern ha acordat l’adjudicació de les obres de conservació i il·luminació arquitectònica de l’església de Sant Martí de la Cortinada. Aquesta actuació –que es desenvoluparà en dues fases– s’emmarca dins del programa de revisió i millora del romànic, recollit en el Pla Estratègic de la Cultura 2030, i respon a la voluntat de posar en valor i conservar els elements que formen part del patrimoni cultural nacional i també en la candidatura transnacional a patrimoni mundial de la UNESCO “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra”.
L’empresa adjudicatària ha estat a Construccions Purroy, en base al projecte efectuat per l’arquitecte Enric Dilmé. El pressupost total de la intervenció és de 372.421,86 euros i el termini previst d’execució és de 16 setmanes. Està previst que les obres s’iniciïn durant el primer trimestre de 2026.
Durant la primera fase, s’intervindrà a l’exterior de l’església, es durà terme la millora del sistema de drenatge perimetral per a reduir les humitats a la base dels murs. A més, a l’interior, es repintaran les parets amb pintura a la calç i es repararà l’esquerda de la volta d’una de les capelles laterals. Finalment, es renovarà completament la instal·lació elèctrica, amb millores tant en la il·luminació interior com exterior, i actualització del sistema de calefacció per radiadors.
Mentre que la segona fase dels treballs se centrarà en la renovació de la coberta mitjançant el desmuntatge del llosat existent, la col·locació d’una doble capa impermeable-transpirable i la instal·lació de plafons encadellats hidròfugs.
Paral·lelament a les obres, l’equip de conservació i restauració de béns mobles del Departament de Patrimoni Cultural està executant diferents actuacions de restauració dels béns mobles de l’església, com el retaule major, els retaules o els altars de les capelles. Aquestes peces s’han traslladat al taller de restauració i es retornaran un cop finalitzin les obres a l’església.