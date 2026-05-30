Diferents forces de seguretat i Inspecció de Treball porten a terme un dispositiu Kanpai, a Puigcerdà

Els Mossos d’Esquadra han dut a terme, aquest divendres, un dispositiu Kanpai a Puigcerdà, a l’entorn de la plaça Santa Maria, a Puigcerdà, amb la participació de la Policia Local, la Policia Nacional, Guardia Civil, Inspecció de Treball, efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), Seguretat Ciutadana, Unitat d’Investigació i Unitat regional de Policia Administrativa (URPA) dels Mossos d’Esquadra. El dispositiu tenia com a objectiu prevenir la delinqüència, combatre el tràfic de drogues i tinença d’armes prohibides, actuar contra la multireincidència i detectar possibles infraccions en locals d’oci de la població.
En el marc d’aquest dispositiu, en una primera fase s’han controlat sis locals on s’han aixecat diverses actes administratives per infraccions a la llei 11/2009 d’espectacles públics i activitats recreatives.
En aquesta primera fase també s’han fet diversos controls policials als accessos de Puigcerdà i els carrers més cèntrics de la població per a localitzar i identificar persones amb antecedents policials i detectar substàncies estupefaents i objectes perillosos.
En la segona fase, iniciada a les 23.00 hores, s’ha intensificat el patrullatge i els controls a la zona d’oci nocturn del municipi.
El resultat d’aquests controls ha portat a la identificació de 237 persones que acumulaven 119 antecedents, destacant que tres dels identificats sumaven 45 antecedents.
També s’ha detinguts dues persones, un per part dels Mossos d’Esquadra per un trencament de condemna i un pel Cos Nacional de Policia per infracció de la llei d’estrangeria.
Finalment, s’han aixecat 21 actes D-10, nou per tinença de substàncies estupefaents, set per tinença d’armes blanques, 1 per una pistola d’airsoft, un per un esprai no homologat, i 3 per desobediència i falta de respecte als agents de l’autoritat.
En relació amb la mobilitat, s’ha intervingut un patinet elèctric per irregularitats, s’han denunciat quatre conductors que han donat positiu administratiu en el control d’alcoholèmia i s’han interposat sis denuncies per infraccions de trànsit.