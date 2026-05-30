Més de 25 competicions esportives arriben a les estacions de muntanya catalanes d’FGC, aquest estiu

Les estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) tornen a posicionar-se, un estiu més, com a espais de referència per a la pràctica i la competició esportiva. Entre els mesos de juny i novembre s’hi organitzen 24 esdeveniments d’alt nivell, que es tradueixen en 33 jornades de competició, amb un protagonisme destacat del ciclisme, tant de carretera com de muntanya, i de les curses per entorns naturals. Aquest extens programa esportiu reforça la voluntat de les estacions d’FGC de fomentar l’activitat física, promoure l’esport i impulsar el turisme actiu.
Durant els darrers mesos també s’han celebrat l’Skyrace Pic de l’Orri a Port Ainé, La Volta masculina a La Molina i Vallter i la Vertical Montserrat entre l’estació inferior del Funicular de la Santa Cova i l’estació superior del Funicular de Sant Joan.
Ciclisme de carretera i muntanya
La competició en diferents modalitats de bicicleta de muntanya encetarà un mes de juny carregat d’esport d’alt nivell a l’estació de La Molina. Els dies 5, 6 i 7 de juny acollirà la Copa d’Europa de DH, així com la Copa Catalana Internacional Biking Point XCO, la Super Cup Youth i el Campionat d’Espanya de XCC. El 28 de juny l’estació de Vallter acollirà la celebració de la Gran Fondo Pirineus.
També en ciclisme, però en la modalitat de carretera, el dissabte 20 de juny La Molina acollirà el final de la segona etapa de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya 2026. L’etapa de muntanya d’aquesta edició, amb sortida a Sant Vicenç de Castellet, una longitud total de 130 quilòmetres i un desnivell positiu acumulat de 3.257 metres, portarà les millors ciclistes del panorama actual a La Molina. Serà, previsiblement, una etapa decisiva per a la classificació d’aquesta tercera edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.
El dia 6 de juliol La Molina viurà en directe la tercera etapa del Tour de França 2026, en una jornada en què els millors ciclistes del món partiran de Granollers en un recorregut de 196 quilòmetres i 3.950 metres de desnivell positiu acumulat en què creuaran Ribes de Freses i el Cremallera de Núria. Finalment, el 22 d’agost, Vallter acollirà el 73è Gran Premi Ripoll.
Curses de muntanya
Del 30 al 31 de maig la Vall de Boí acull diverses competicions esportives. Pel que fa a les curses de muntanya se celebra la Caraamon KV, una carrera vertical que ascendeix des de Barruera fins a les Roies de Cardet, i el Trail Comaminyana, una cursa molt exigent i tècnica amb recorreguts de 7, 15 i 21 quilòmetres. Ambdues proves es poden combinar amb la cronoescalada a Boí Taüll, una ascensió en bicicleta de carretera des de Barruera fins a la base de l’estació d’esquí de Boí Taüll.
El trail running i les curses de muntanya seran un dels plats forts. El Garmin Mountain Festival Vall de Boí se celebrarà del 27 al 29 de juny, un esdeveniment que aglutina esport i cultura amb curses èpiques i una àmplia varietat d’activitats.
El 19 de juliol Vallter i Vall de Núria s’uniran, un any més, per l’Oncolliga: Travessa Vallter – Núria, una cita solidària per a recaptar fons per al càncer. A més, Vallter, per la seva banda, acollirà la Marrana Skyrace, el proper 6 de setembre.
El 29 i 30 d’agost Vall de Núria acollirà la Pyrenees Stage Run, una de les cites més destacades per als amants de les curses per etapes a la muntanya. Aquesta competició permetrà als participants recórrer els espectaculars paisatges pirinencs de la vall en un format que combina l’esforç esportiu amb la descoberta de l’entorn.
Les estacions d’Espot i Port Ainé reforcen el seu paper dins el calendari de curses de muntanya al Pirineu. Els dies 19 i 20 de setembre Espot serà una de les seus de la 16a edició de la Rialp Matxicots, una de les proves de trail running més reconegudes del país, que aplega corredors d’arreu en un entorn d’alta muntanya exigent i espectacular.
L’Olla de Núria, prova estrella i festa del trail running català, arribarà a la seva 18a edició el 20 i 21 de setembre. La competició, que mantindrà el mateix recorregut de l’edició passada, és una de les curses de muntanya de referència i amb més ressò a nivell internacional de Catalunya. Aquesta cita esportiva compta amb la Vertical Olla de Núria el dia 20, una cursa exigent amb sortida des del Santuari de Núria. A 1.960 metres d’altitud, els participants hauran de superar 3,78 quilòmetres de recorregut fins a assolir el cim del Puigmal, el punt més alt de la vall amb 2.909 metres, el queimplica un desnivell positiu de 986 metres, una considerable ascensió en una distància relativament curta. El dia 21, a més, serà el torn de la Clàssica Olla de Núria.
Per últim, La Molina tanca la temporada d’estiu amb la Nit Pirineu, una de les curses verticals per excel·lència del calendari català que tindrà lloc el divendres 2 d’octubre al capvespre, amb un recorregut de 5 quilòmetres i 860 metres de desnivell. Els dies 3 i 4 d’octubre arribarà la Salomon Ultra Pirineu, prova reina de la competició i que atrau a participants d’arreu del món. Amb 100 quilòmetres de distància i 6.600 m de desnivell positiu, la cursa recorre els trams d’alta muntanya més emblemàtics i espectaculars del Parc Natural del Cadí-Moixeró. La prova té sortida i meta a Bagà i passa pels voltants de l’estació gironina.
Finalment, el 17 d’octubre, Vall de Núria serà l’escenari de la cursa de la Brama, la qual es divideix en tres etapes completament diferents que combinen el millor del paisatge de muntanya, amb modalitats adaptades a tots els nivells.
Diversitat esportiva
L’estiu a les estacions d’FGC Turisme presenta un calendari ben variat. La Vall de Boí acollirà el Campionat d’Espanya de Cross Country (XC) de parapent del 23 al 27 de juny. A més, La Molina serà una de les seus de la Pyrenees Cup, un prestigiós torneig internacional de futbol base, del 25 al 28 de juny. Finalment, el TriTour se celebrarà el dia 5 de juliol al Pont de Suert.