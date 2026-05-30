Organyà: L’Arruix de Santa Fe arriba a la 17a edició

El Cadí Circuit Fer 2026 torna a l’activitat aquest cap de setmana, amb la celebració d’una de les seves proves més veteranes: l’Arruix de Santa Fe, que ja arriba a la 17a edició. La prova es disputarà aquest diumenge, 31 de maig. Serà amb sortida des d’Organyà (560 m) i arribada a l’ermita de Santa Fe (1.210 m). El recorregut és de tot just 4,3 quilòmetres, si bé compta amb un desnivell positiu de 670 metres i amb pendents de fins al 19% en alguns trams. Hi haurà avituallaments a la carretera de la Font Bordonera, a Coll Marí, a Prat i a la meta final.
També es farà la prova Arruix Petits i hi haurà un any més l’opció de l’Arruix&Vol, en què els participants pugen a Santa Fe amb el parapent a l’esquena i fan el descens volant, si les condicions meteorològiques ho permeten. Aquest divendres ja hi havia confirmada la participació d’uns 170 corredors i corredores entre totes les modalitats.
Últims dies per a apuntar-se a l’Escanyabocs
El Circuit Fer continuarà la setmana entrant, en què es disputa a la Seu d’Urgell l’esdeveniment d’esports de muntanya Escanyabocs, que un any més també inclou una cursa de muntanya. En aquest cas les inscripcions continuen obertes fins dijous vinent 4 de juny, dos dies abans de l’inici de les proves.