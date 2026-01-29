Detenen un pare per maltractar els fills menors

Aquest passat dimecres, a la tarda, el servei de Policia va detenir, a Escaldes-Engordany, un home de 36 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral per maltractament als fills menors d’edat. La detenció es va efectuar arran de l’activació, des de l’hospital, d’un Protocol d’Actuació Immediata (PAI), que és la notificació i derivació que es fa per situacions de menors en risc.
Dos detinguts per alcohol al volant
D’altra banda, la matinada d’aquest dijous, la Policia ha arrestat dues persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’un turista de 20 anys detingut amb una taxa d’alcoholèmia d’1,24 i d’una dona de 28 anys controlada amb un positiu d’1,10.