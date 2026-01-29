DA d’Andorra la Vella alerta del “sobrecost de la plaça del Poble, per sobre del 20%”

La Plaça del Poble es va adjudicar l’agost de 2024 per 2,7 milions d’euros. A finals de l’any passat, en Consell de Comú, es va aprovar un sobrecost de 478.000 euros, just per sota del màxim del 20% de sobrecost permès per llei. Ara bé, tal com han denunciat aquest dijous els consellers de Demòcrates d’Andorra la Vella, David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté, la corporació ha adjudicat partides paral·leles en junta de Govern (a la qual la minoria no hi té accés) per valor de més de mig milió d’euros.
Segons la formació política, “es tracta de contractacions vinculades amb la instal·lació d’aparells elèctrics, ombratges o enjardinament de la plaça, el que mostra clarament que tenen a veure amb la remodelació, i més tenint en compte que ja figuraven al render inicial del projecte”. Per aquest motiu, han exposat en Consell de Comú, els consellers de DA, que el sobrecost de moment se situaria en prop de 3,5 milions, per sobre del 20% permès.
Quan la majoria actual va presentar el projecte, l’estiu de 2024, i “per l’afany de posar-se la medalla, es van autofelicitar per l’esforç molt gran per a retallar el projecte plantejat per la nostra corporació, i que era de vora 4 milions“, ha recordat Astrié. Però, a data d’avui, i comptant totes les partides, que l’actual corporació ha volgut “maquillar i diluir“, la suma del cost final s’hi aproximaria.
Hi ha hagut mala planificació i es va partir d’una retallada excessiva. “Ens sentim desconfiats“, ha valorat Astrié, motiu pel qual han demanat “transparència” i un detall exhaustiu de totes les adjudicacions vinculades amb la plaça del Poble, per a saber el cost real que ha tingut l’obra, la qual, a més, “encara no podem donar per acabada”, tenint en compte que pateix filtracions d’aigua.
Alguns exemples d’aquestes partides “per la porta del darrere són adjudicacions per treballs de jardineria, treballs d’estesa de terra, instal·lació de banderoles per a fer ombra o millores vinculades amb l’accessibilitat, les quals queda clar que no són millores i figuraven al projecte inicial”, reblen des de Demòcrates.