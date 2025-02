Detenen a França una dona que feia contraban de tabac d’Andorra a París un cop a la setmana des de fa 2 anys

Venda de tabac (arxiu)

La Gendarmeria francesa ha detingut, dies enrere, una veïna del país gal, que viatjava un cop per setmana al Principat d’Andorra per a comprar tabac i fer-ne contraban venent-lo a l’àrea de París. Segons els agents francesos, la dona ara arrestada feia dos anys que traficava i més d’un any que estava sent vigilada.

Publica AndorraDifusió que durant la seva detenció, efectuada la matinada del passat dia 1 de febrer, la dona portava a l’interior del vehicle 640 cartrons de tabac comprats per a contraban al Principat.