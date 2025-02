El Carnaval arribarà al Pas amb una vintena d’actes per a tots els públics

Cartell anunciador del Carnaval del Pas (Comú d’Encamp)

El Carnaval arribarà al Pas de la Casa del 21 al 24 de febrer amb una vintena d’activitats i propostes per a tots els públics. Hi haurà concursos, música en directe, àpats de germanor, cinema familiar, actuacions itinerants i espectacles de foc, entre d’altres. El programà començarà el divendres 21, a les 10:30 h, amb la rua de les escoles. Els infants desfilaran pels carrers de la vila acompanyats de la batucada ‘NextArt’ fins a la plaça de l’Església, on hi haurà repartiment de coca i xocolatines, i, a les 11 h, es farà la penjada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes.

Concurs de disfresses infantil amb activitats en família

Dissabte, els actes de Carnaval s’iniciaran amb el concurs de disfresses infantil (fins als 15 anys), que tindrà lloc a partir de les 20:00 h a la Sala de festes. Hi haurà la posterior valoració del jurat i l’entrega de premis. La temàtica de participació serà lliure i els guanyadors s’emportaran experiències i activitats en família.

La nit continuarà també a la Sala de festes amb l’actuació del grup musical de versions ‘VHS’, a les 22:30 h, i la sessió de discjòquei amb Dj Tunyiix i Dj Vega, a la 1:30 h.

De cara a diumenge, la jornada de celebració començarà a les 11 h amb la batucada ‘La Barne Batuqué’ pels carrers del Pas de la Casa. Posteriorment, a les 12:30 h, hi haurà un dinar popular a la plaça de l’Església. I a les 16 h, a la Sala de festes, els menuts podran gaudir de l’espectacle infantil ‘Els superherois’.





Concurs de disfresses d’adults amb premis de fins a 450 euros

La nit de diumenge hi haurà el tradicional sopar de Carnaval, a les 21 h, al restaurant 1965 Corner. La vetllada estarà amenitzada per l’artista Carlos Yabra Mas.

Després del sopar, a les 23:30 h, se celebrarà el concurs de disfresses d’adults (a partir dels 16 anys) a la Sala de festes. La temàtica serà lliure i els premis oscil·laran entre els 200 i els 450 euros.

Per a finalitzar la jornada, s’oferirà un concert a càrrec del grup de versions ‘Tsunami’, a les 00:30 h, i una sessió de discjòquei amb Dj Nasky, a les 2 h. Ambdós actes es faran a la Sala de festes.

El darrer dia de celebració, dilluns 24 de febrer, les activitats començaran a les 11 h amb l’espectacle itinerant ‘Papaya Jam’ pels carrers de la vila. A les 15 h hi haurà una sessió de cinema familiar a la Sala de festes amb la projecció de la pel·lícula ‘Mavka, Guardiana del Bosc’, i a les 19:45 h, es farà la despenjada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes a la plaça de l’Església.