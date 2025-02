Presentació a la Seu del llibre ‘Conexión álmica’, d’Antonio Villella

Informació sobre la presentació del llibre d’Antonio Villella a la Seu

La Biblioteca Sant Agustí organitza la presentació a la Seu d’Urgell del llibre Conexión álmica, d’Antonio Villella. L’acte tindrà lloc aquest divendres, 7 de febrer, al vespre (19.00 h) a la sala del Centre Cívic El Passeig, al costat del centre de lectura urgellenc. L’autor estarà acompanyat per l’escriptor i farmacèutic de Montferrer, Francesc Caballero Gobern.

Antonio Villella, nascut a l’Argentina, resideix des de fa divuit anys al Pirineu i fa xerrades i conferències sobre temes holístics. És assessor personal i grupal, tasca que ha combinat amb la d’escriptor i pintor abstracte. En aquesta darrera faceta, ha realitzat exposicions a diverses poblacions de l’Estat espanyol i també d’Andorra.

Pel que als llibres, en els seus versos s’evidencia la nostàlgia per allò estimat que ja no hi és, engalanat d’una metafísica intemporal. Un estil sempre present, però fugaç, alegre, viu i profund. Pel que fa al significat del títol d’aquesta obra, Antonio Villella explica que fa referència a que la informació que rebem depèn sovint d’allò que en coneixem prèviament, i que les coses es poden interpretar de manera diferent en funció de quina connexió té la nostra ànima amb la societat, amb el món i amb la natura.