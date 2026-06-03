Fa 76 anys naixia Suzi Quatro

Un 3 de juny de 1950, ara es compleixen els 76 anys de l’efemèride, venia al món Suzi Quatro (de nom real Susan Kay Quatrocchio), a Detroit, Michigan (Estats Units). Tenim al davant una reconeguda cantant i compositora de glam-rock i pop-rock. El seu peculiar pentinat, a mitjans dels anys setanta, va donar nom a un tall de cabells.
Val a dir, a nivell d’enregistraments, que el seu segon elepé, “Quatro”, no només és el millor de la seva carrera, sinó tot un emblema del glam-rock. No està de més escoltar, tot sovint, algunes de les seves canços.
Font: EfeEme.com