Joan Aixàs presenta, a la Seu, el llibre «Els parlars de l’Alt Urgell»

Joan Aixàs presenta a la Seu d’Urgell el seu nou llibre, Els parlars de l’Alt Urgell. L’autor urgellenc explicarà els detalls d’aquesta obra aquest divendres, 5 de juny, al vespre (19 h), a la Biblioteca Sant Agustí, en un acte obert a tothom. Aquest és el sisè llibre que publica Joan Aixàs, dels quals quatre els ha fet en solitari i dos de manera conjunta amb d’altres autors. En aquesta ocasió, aprofundeix en la recerca que ha fet els darrers anys sobre la parla dialectal de l’Alt Urgell i les paraules pròpies o més arrelades de la comarca. Una tasca de recopilació que va encetar durant la pandèmia de COVID i que ja va donar lloc ara fa dos anys a la publicació de Paraules que m’agraden.
Aixàs remarca que fins ara ja existien estudis sobre la parla de comarques com el Pallars i la Cerdanya, però no se n’havia publicat cap de l’Alt Urgell i actualment ja es corria el risc que molts d’aquests mots caiguessin en l’oblit, pel fet que els darrers anys el català ha perdut no només parlants habituals sinó també riquesa de lèxic. Per això, amb aquests llibres es vol ajudar a recuperar l’ús de molts d’aquests mots o, almenys, deixar-ne constància abans no es deixin de fer servir de manera quotidiana i espontània.
El nou llibre va sortir a la venda aquest abril passat, a les portes de Sant Jordi, i per a l’ocasió Joan Aixàs en va donar més detalls en una entrevista a RàdioSeu, que es pot recuperar a l’apartat ‘Ràdio a la Carta’ i en què reflexiona sobre l’evolució de la parla de l’Alt Urgell i sobre aquesta necessitat de preservar el lèxic local.