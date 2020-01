Efectius del cos de la Policia han efectuat, entre el 15 i 16 de gener i sota la direcció de l’autoritat judicial, la detenció de dues persones residents de 22 i 23 anys per facilitar el consum d’estupefaents, sobretot a menors d’edat. També s’ha registrat un apartament durant la mateixa operació.

Als acusats se’ls imputa de presumptes delictes d’inducció a menors d’edat a l’abandonament de la llar familiar, subministrament il·lícit de droga a aquests i cessió i consum d’estupefaents.

Així doncs, l’operació Redbull va permetre desmantellar un “narcopis” situat a Andorra la Vella que s’emprava com a refugi per a menors d’edat fugats. En l’operació hi ha participat personal del Ministeri d’Afers Socials.

La investigació policial i posteriorment dirigida per l’autoritat judicial, posava en relleu que l’apartament podria constituir un punt de trobada de menors i joves per consum i adquisició de productes estupefaents. En particular, s’apreciava un trànsit de persones anòmal, ja que la majoria dels visitants eren joves i menors d’edat. Aquests, intercanviaven productes presumptament sostrets a canvi de drogues. Durant el període de les festes de Nadal, una sèrie d’esdeveniments van confirmar les sospites dels investigadors.

L’operació culminava amb un dispositiu policial coordinat per l’autoritat judicial, que incloïa l’entrada al “narcopis” i el seu registre. Es procedia, a més, al control d’un menor d’edat tutelada pels serveis socials i en situació de fuga. També s’han efectuat diligències directes a diversos menors, tots visitants habituals del pis.

La investigació ha permès fins al moment esclarir que la llogatera del pis acollia menors d’edat amb problemes familiars o fugits del domicili, alguns d’ells amb intervencions relacionades amb petits furts de mercaderia i consum de productes estupefaents.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Servei de Policia