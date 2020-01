El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha respost així a la pregunta de Terceravia sobre els sinistres ocorreguts entre el 9 i el 10 de gener en aquest punt de la xarxa viària.

Ha explicat que l’índex de sinistralitat és molt baix. Des del gener de 2013 hi han passat més de 46 milions de vehicles i hi ha hagut 22 accidents. Tot i això, no descarta millorar les mesures de seguretat si és possible.