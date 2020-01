Jaume Betriu és a una sola passa de finalitzar el seu primer Dakar, i ho pot fer com a millor debutant de la categoria de motos. Aquest dijous, a l’onzena i penúltima etapa (segona part de l’etapa marató), el motorista de l’equip KTM-FN Speed ha signat el seu millor resultat d’aquests dies en arribar a meta amb una 12a posició. Això li ha permès guanyar un lloc al rànquing i situar-se 14è de la general.

Betriu ha culminat els 379 km entre Shubaytah i Haradh en 4h26min44s, just per davant del també català Joan Pedrero (13è) i a poc més de 17 minuts del guanyador de la jornada, el xilè Pablo Quintanilla (Rockstar-Husqvarna), que ha fet 4.09:22. A només nou segons d’ell ha arribat l’austríac Mathias Walkner, i el tercer lloc ha estat per a l’argentí Luciano Benavides. Laia Sanz, tot i patir una caiguda, ha quedat 17a.

Així, en espera de l’última etapa cronometrada, Jaume Betriu es manté com a millor classificat català i, a més a més, té a l’abast la victòria en la categoria de ‘Rookies’ (debutants). Ara mateix el nargoní, amb un temps total de 41min58min51s, té deu minuts d’avantatge sobre el britànic Jamie McCanney (42.09:30), que és 15è absolut i segon en debutants, just per darrera de Betriu. A poca distància hi ha Pedrero (16è) i Sanz (17a).

Tots ells són a més de tres hores del nord-americà Ricky Brabec (Monster-Honda, 38.33:28), que si no hi ha cap gran canvi serà el nou campió. El nord-americà li treu 13 minuts a Quintanilla (2n) i 22 minuts a Toby Price (3r). Joan Barreda ha perdut opcions de guanyar i ara és 7è.

Jaume Betriu s’ha mostrat “súper content amb l’etapa d’avui”, especialment pel fet d’haver-se situat com a millor ‘Rookie’. Una jornada que ha definit com a “plena de dunes” en la que ha tingut “bones sensacions amb la KTM i un bon ritme de cursa”.

En cotxes, Carlos Sainz i Lucas Cruz (Mini-Barhain) resisteixen al liderat tot i que tenen a només deu minuts Nasser Al-Attiyah (2n) i Stéphane Peterhansel (3r). Giniel de Villiers, amb el català Àlex Haro de copilot, és cinquè; i Fernando Alonso i Marc Coma, 13ens.

El Dakar s’acaba aquest divendres al matí amb una última etapa de només 167 km entre Haradh i Qiddiya. Un recorregut que, tot i que pot donar alguna sorpresa, en teoria ha de servir per confirmar la majoria de resultats provisionals.